België staat op eenzame hoogte wat het respecteren van de rechten van gelovigen en ongelovigen betreft.

België is het beste land om als atheïst of vrijdenker te wonen. Dat blijkt uit het achtste jaarlijkse Freedom of Thought Report van Humanists International, de internationale koepelorganisatie van humanistische verenigingen.

Het Freedom of Thought Report analyseert hoe het wereldwijd met het recht op vrijheid van gedachte en vrijheid van meningsuiting is gesteld en brengt de schendingen ervan in kaart. België, Nederland en Taiwan prijken, zoals vorig jaar, op een gedeelde eerste plaats. Frankrijk en Japan vervolledigen de top vijf.

Concreet betekent dit dat niet-gelovigen niet systematisch gediscrimineerd worden en dat er bescherming is als er toch sprake is van discriminatie.

Helemaal onderaan de lijst met 196 landen bengelen Pakistan, de Malediven, Afghanistan, Iran en Saudi-Arabië, dat atheïsme wettelijk gelijkstelt aan terrorisme. Wie in Pakistan wordt beschuldigd van godslastering loopt het risico gelyncht te worden.

Meer verdeeldheid

Het rapport laat zien dat landen meer verdeeld zijn wat betreft godslastering. Sinds 2015 zijn acht godslasteringsverboden afgeschaft: Noorwegen, IJsland, Malta, Denemarken, Canada, Nieuw-Zeeland, Frankrijk en Ierland (nog niet van kracht).

Tegelijkertijd hebben 69 landen nog steeds een verbod op godslastering in hun strafrecht. In sommige landen is de praktijk ook aangescherpt. Brunei heeft de doodstraf ingevoerd voor godslastering, afvalligheid van de islam, overspel en homoseksualiteit. Mauritanië heeft in april 2018 verplichte doodsvonnissen opgelegd voor godslastering en afvalligheid van de islam.

'Godslasteringwetten en het verbod op afvalligheid zijn op zichzelf onrechtvaardig, maar dergelijke wetten ondersteunen ook zij die in naam van een geloof moorden en terreur plegen. Ze ondersteunen religieus extremisme en moeten overal worden afgeschaft', zegt Andrew Copson, voorzitter van Humanists International.

Voor het opmaken van de rangschikking houdt Humanists International rekening met vier thema's: "Grondwet en overheid", "Onderwijs en kinderrechten", "Samenleving, gemeenschap en familie" en "Vrijheid van meningsuiting en humanitaire waarden".