Op het proces over de treinramp in Buizingen heeft Infrabel zich ook burgerlijke partij gesteld tegen de NMBS en tegen de bestuurder van de P-trein die bij het ongeval betrokken was.

Infrabel wordt zelf ook vervolgd, maar dat weerhoudt de infrastructuurbeheerder er niet van om ook een schadevergoeding te vragen. 'Dat staat los van onze eigen verantwoordelijkheid of ons medeleven met de menselijke slachtoffers', zei meester Laurent Kennes, advocaat van Infrabel.

'Mensen die 's ochtends op een trein stappen, hebben recht op een veilige reis', begon de advocaat zijn pleidooi. 'Dat is de verantwoordelijkheid van Infrabel en de NMBS en als zij die veiligheid niet leveren, hebben ze gefaald in hun missie.'

Die morele verantwoordelijkheid staat echter los van de eventuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid, aldus de advocaat: 'Betwisten dat Infrabel een fout zou gemaakt hebben, is geen teken van gebrek aan respect voor de slachtoffers. En als Infrabel zelf schade heeft geleden door een fout van een andere partij, hebben we het recht om daarvoor een vergoeding te vragen.'

Sein op groen

Het bedrijf is van mening dat zowel de treinbestuurder van de P-trein als de NMBS fouten hebben begaan die mee geleid hebben tot de treinramp. Zo staat het voor meester Kennes vast dat de treinbestuurder niet voorbij een groen sein is gereden, terwijl de NMBS in de ogen van Infrabel dan weer drie fouten beging. 'Het overschrijden van het rode sein is ook hun fout', pleitte meester Fanny Vansiliette. 'De treinbestuurder had al eerder zo'n fout begaan en is daar blijkbaar niet disciplinair voor bestraft. De NMBS heeft een trein ingezet die enkel uitgerust was met het gong/fluit-systeem, het oudste veiligheidssysteem, en niet met het Memor-systeem, dat nochtans wettelijk verplicht was. Tenslotte was de P-trein ook niet uitgerust met het TBL1+-systeem, dat de P-trein tot een noodstop had kunnen dwingen.'

Volgens de treinbestuurder heeft een dubbel defect ervoor gezorgd dat het rode seinlicht op groen sprong, wat maakte dat hij doorgereden is. 'De experts hebben minstens één simulatie uitgevoerd waarbij een dergelijk dubbeldefect mogelijk bleek', zegt zijn advocaat Pierre Chomé. 'Ze geven ook toe dat er waarschijnlijk nog andere manieren zijn waarop dat zich kan voordoen, maar die zijn niet onderzocht. Waren wij van bij het begin bij het deskundigenonderzoek betrokken, hadden we erop kunnen aandringen dat dat wel zou onderzocht worden.'