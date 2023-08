Radiomaker Sven Pichal in voorhechtenis, samenwerking met VRT stopgezet

Radiopresentator Sven Pichal heeft besloten ontslag te nemen bij de VRT om persoonlijke redenen. Dat bevestigt ook zijn advocaat Walter Damen. ‘Sven zal zich professioneel laten begeleiden en zich terugtrekken uit het publieke leven’, aldus Damen. ‘Sven zal verder geen commentaar geven en wenst iedereen te bedanken die hem heeft gesteund.’

Over de precieze aanleiding tot het ontslag wil de raadsman van Pichal dus momenteel niets kwijt. Ook VRT laat via woordvoerder Bob Vermeir weten niet op de hoogte te zijn van de redenen voor het ontslag met onmiddellijke ingang. Volgens Het Laatste Nieuws en Gazet van Antwerpen werd Pichal eerder deze week aangehouden in een lopend onderzoek naar kinderporno in Turnhout. Daar zit hij momenteel ook in voorhehtenis.

De woordvoerder van dienst bij het parket van Antwerpen zegt die informatie zondagavond niet te kunnen bevestigen. Mogelijk volgt vandaag meer duidelijkheid. Over welke vermeende feiten het zou gaan, is niet bekend.