Linde Merckpoel is radiomaker en vlogger bij Studio Brussel. In juni presenteert ze elke zondag Bij Linde. Maar hoe is zij als mens? Om deze 19 vragen te beantwoorden, had zij 23 minuten en 15 seconden nodig.

Hoe gaat het met u?

Hoe gaat het met u? Iedereen kijkt altijd geschrokken als ik het zeg, maar heel goed. De voorbije maanden waren zeer productief en creatief. Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? Met mijn lief. Ik was een van de absolute strebers op het vlak van coronaregels en voorlopig blijf ik weigerachtig tegenover knuffels, zelfs binnen mijn bubbel. Maakt het coronavirus u bang? Het eerste weekend van de lockdown werd ik overmand door een zekere paniek, het voelde alsof een onbekende golf onze richting kwam uitrollen. Mijn job heeft me gered. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden? De afgelopen maanden leefden we toch in een soort bunker, veilig in ons kot. En ik heb niet het gevoel dat we de loopgraven al definitief verlaten hebben - om bij de oorlogsmetaforen te blijven. Kent u iemand die besmet is met het virus? Een van de eersten was mijn vriendin Ann Wauters. Zij is een van de sterkste en meest atletische vrouwen die ik ken. Dat zij onderuitgehaald werd door het virus, was een wake-upcall. Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis? Niet van toepassing. En als ik vrienden met kinderen zag ploeteren om alles gecombineerd te krijgen, werd ik niet bepaald jaloers. Doet u iets bijzonders voor uw buren? De dynamiek in onze straat was megatof. De buurvrouw bakte eens een extra wafel, we staken een briefje in de bus van oudere buren en tot vorige week stonden we nog elke avond samen te applaudisseren voor de zorg. Welke tv-series raadt u aan om de dag mee door te komen? Ik kijk amper naar series. In plaats daarvan heb ik foto's uitgezocht en vakantiealbums gemaakt: dát raad ik iedereen aan. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden? Vooral kookboeken. Mijn favoriet is Simple van Yotam Ottolenghi. Het plan is om voor de zomervakantie elk dessert uit dat boek te bereiden.Welke podcasts raadt u aan om de tijd te doden? Heavyweight blijft mijn absolute favoriet. Presentator Jonathan Goldstein is de meest inspirerende verhalenverteller aller tijden. En recent heb ik ook Nerdland ontdekt. Vaak te moeilijk voor mij, maar ik heb zo veel bewondering voor al die slimme vrouwen en mannen. Hoe houdt u uzelf fit? Ik heb de voorbije maanden zeer veel gelopen. En elke ochtend doe ik met mijn lief krachtoefeningen in de tuin. Dan is je lichaam meteen wakker. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen? Een hatelijke speler, omdat het me amper interesseert. Onlangs hebben we Duel gekocht, een spel waar mijn lief enorm naar uitkeek. Ik had totaal geen ambitie om te winnen, al is dat uiteindelijk toch gebeurd. Durft u nog te kussen? Enkel met mijn lief. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger? Véél meer. Onze kat Dikkie is een ander dier geworden. Voor haar wordt het vreselijk als we in september weer elke dag naar het werk zijn. Hoe houdt u contact met uw ouders? Ze wonen in Zuid-Frankrijk, dus hetzelfde als anders: via Skype en telefoon. Belegt u? Zo ja: hebt u al geld gewonnen aan deze crisis? Nee. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is? Reizen. Onbezorgd kunnen vertrekken en de wereld ontdekken. Niet weten wanneer ik nog eens aan de andere kant van de wereld zal staan, vind ik moeilijk. Boezemt de toekomst u angst in? Angst is een groot woord, maar ik ben toch afwachtend. Als iets wat ontstaat op een markt in Wuhan de hele wereld op zijn grondvesten kan doen daveren, is dat toch even slikken. Heeft deze crisis ook mooie kanten? Zo veel warmte en solidariteit: alsof de Warmste Week dit jaar wat vroeger viel.