'Dit was geen ongeluk, maar een opzettelijke daad', zegt radiopresentator Fabrice Collignon. Hij ontsnapte op het nippertje aan de dood tijdens het carnaval van Strépy.

Het eerste carnavalsfeest in twee jaar tijd: het had een hoogdag moeten worden in Strépy-Bracquegnies, een dorp naast La Louvière, maar het werd een drama. Zondagochtend omstreeks 5 uur reed een BMW met hoge snelheid in op een groep van ongeveer 150 mensen, die het ritueel bijwoonden waarbij de beroemde gilles, de lokale carnavalisten, uit hun huizen worden opgehaald. De balans is loodzwaar. Zondagavond waren er officieel zes doden, een tiental gewonden lag in kritieke toestand in het ziekenhuis, tientallen anderen hadden lichtere verwondingen. Aan het stuur en op de passagiersstoel van de BMW serie 5: twee mannen uit La Louvière die terugkeerden van een nachtclub. Fabrice Collignon, een bekende radiopresentator bij Bel RTL die zelf ook uit de région du centre komt, was erbij. 'Ik was bang voor de nacht,' zegt hij maandagochtend aan de telefoon, 'maar ik heb een paar uur geslapen. Ik beef af en toe nog wel, van de stress. Ik begin te beseffen dat ik door het oog van de naald ben gekropen. Eén meter verschil heeft mijn leven gered. Net voor het drama plaatsvond, had ik me een beetje verplaatst. Een luisteraar had mij herkend en wilde een selfie maken. Mijn schoonzus, die achter mij stond, ligt vandaag in coma. Als ik was blijven staan, was ik er nu misschien niet meer geweest.' Collignon was zondagnacht in Strépy niet als journalist, maar voor een leuk samenzijn met vrienden en familie. 'We stonden allemaal bij het huis van een bevriende gille. Rond 5 uur 's ochtends kwam dan die auto aangevlamd, met een fenomenale snelheid. Wat je soms ziet in films en waarvan je denkt: dat kan alleen dankzij special effects - dat is exact wat ik heb gezien: lichamen die in de lucht vliegen en alle richtingen uit worden gekatapulteerd.' Het gebeurde allemaal in een flits - razendsnel. 'Heel even had ik mijn rug naar de auto gekeerd om iets te zeggen tegen de persoon die een selfie wilde. Plots hoorde ik lawaai, het leken wel knallen van rotjes. Toen ik me omdraaide, zag ik dat het lichamen waren die afketsten op het koetswerk. In enkele seconden tijd veranderde een feestelijk moment, met muziek en dans, in een afschuwelijk bloedbad. Overal waren er schreeuwende en huilende mensen, die in paniek op zoek waren naar hun dierbaren.' Het drama dompelt de hele streek, waar carnaval een gekoesterde traditie is, in diepe rouw. Was het een tragisch ongeluk of kwaad opzet? Die pijnlijke vraag was maandag nog onbeantwoord. 'Ik geloof niet in een ongeluk', zegt Fabrice Collignon. 'De BMW heeft op geen enkel moment geprobeerd te remmen, integendeel. De auto is frontaal op ons ingereden, zonder te vertragen. Ze hebben nooit geprobeerd om de menigte te ontwijken. Ik ben ervan overtuigd dat het een opzettelijke daad was. Naar de motieven van de twee kerels - die uit de streek komen nota bene - heb ik compleet het raden. Onbegrijpelijk is het.'