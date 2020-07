Ayco Duyster is presentator op Radio 1. Vanaf september keert ze ook terug naar Studio Brussel met Duyster. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze vijftien vragen te beantwoorden, had zij 11 minuten en 52 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

...

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Vier weken. Ik spaar altijd een flinke brok vakantie op om tijdens de zomer een langere pauze te kunnen nemen. Durft u deze zomer naar het buitenland? Mijn ouders wonen in Zuid-Frankrijk en door de coronacrisis hebben we hen sinds december niet meer gezien. Daar gaan we dus zeker naartoe. En als de situatie het toelaat, breien we er nog een weekje kamperen aan. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Niet fanatiek, maar ik sluit me er ook niet bewust voor af. Alleen het muzieknieuws laat ik tijdens de vakantie compleet links liggen. Al neem ik wel altijd wat nieuwe en oude albums mee die ik wil (her)ontdekken en doorgronden. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Mijn reizen naar de Verenigde Staten. Ik heb er een jaar gewoond en ben nadien nog een keer of vijf teruggekeerd. Dan is het heerlijk om vrienden terug te zien en die indrukwekkende natuur in te trekken. Ik ben ook fan van het romantische beeld van Amerika, al is dat de laatste jaren wat bezoedeld. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Een compleet mislukte vakantie is er gelukkig nog nooit geweest. Maar ooit logeerden we twee weken in Venetië. Een fantastische stad, zeker. Maar we hadden vreselijk veel last van muggen. Elke avond was een gevecht met die beestjes. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Twee jaar geleden was ik aangenaam verrast door de biografie van Jeff Tweedy van Wilco. Die geeft meer inzicht in zijn muziek, maar ook in hoe hij als mens in elkaar zit. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Onlangs ben ik begonnen in Op aarde schitteren we even van Ocean Vuong. Die ligt nu alweer een tijdje onaangeroerd, maar hij mag zeker mee op vakantie. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Nu ga ik toch schaamteloos reclame maken voor mijn eigen streek. We wonen in Edingen, net over de taalgrens. Twintig minuten treinen vanuit Brussel en je zit in een prachtige streek, vlak bij het Pajottenland ook. En als je zoals ik veel van water houdt, zijn Les Lacs de l'Eau d'Heure in Henegouwen ook een grote aanrader. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Het is een saai antwoord: wintersport. Dat kan natuurlijk ook in ons land, maar op zo'n indoorpiste zul je me niet snel zien. Geef mij maar de bergen, in de winter én de zomer. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Ik ben getrouwd met mijn vakantielief. We leerden elkaar bijna twintig jaar geleden kennen op wintersport. Aanvankelijk wist ik niet of het zou blijven duren, maar kijk: we zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Niet echt. Ik overpeins wel graag het afgelopen radioseizoen en schooljaar. Maar alles drastisch omgooien, daar heb ik geen behoefte aan. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Ja, onder meer naar Amerika. In een stad als San Francisco is het zalig om in je eentje rond te kuieren. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Dat probeer ik te vermijden. Ik heb wel altijd één nachtmerrie over iets wat compleet misloopt op het werk. Onbewust valt er dus wel het één en ander te verwerken, blijkbaar. Welk festival of event zult u het meest missen deze zomer? Pukkelpop. Dat is een ankerpunt in mijn zomers, ik heb nog nooit een editie gemist. Niet alleen voor de muziek, maar ook voor alle mensen die ik daar ontmoet. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Nee, ik kan ook enorm genieten van het gejaagde dagelijkse leven. Maar het is wel heel fijn om samen onderweg te zijn met het gezin en met ons vieren nieuwe dingen te ontdekken.