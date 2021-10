Voetbal­supporters die zich racistisch of discriminatoir gedragen op de tribunes, kunnen door hun club verplicht worden om een vormingstraject te volgen bij Kazerne Dossin in Mechelen. In ruil vervalt het hen opgelegde stadionverbod mogelijk sneller. Dat schrijven kranten van Mediahuis donderdag.

'Dit nieuwe project kan vergeleken worden met wat we doen voor justitie', zegt Tomas Baum, directeur van Kazerne Dossin. Het Antwerpse parket kan sinds kort mensen die de antidiscriminatiewetgeving overtreden hebben, naar ­Dossin sturen.

De samenwerking tussen de Pro League en Kazerne Dossin start vanaf 1 december. Dankzij de procedure van burgerrechtelijke uitsluiting hebben clubs een sterk wapen om fans voor een tijdje uit te sluiten van de voetbalstadions. Deze supporters zullen in ­Kazerne Dossin eerst een ­gericht traject moeten volgen voor ze weer het stadion in ­mogen.

'We geven een opleiding op maat', zegt Baum. 'Is het ­gedrag ingegeven door groepsdruk, dan tonen we met historische voorbeelden de mogelijke gevolgen daarvan.'

'Dit nieuwe project kan vergeleken worden met wat we doen voor justitie', zegt Tomas Baum, directeur van Kazerne Dossin. Het Antwerpse parket kan sinds kort mensen die de antidiscriminatiewetgeving overtreden hebben, naar ­Dossin sturen.De samenwerking tussen de Pro League en Kazerne Dossin start vanaf 1 december. Dankzij de procedure van burgerrechtelijke uitsluiting hebben clubs een sterk wapen om fans voor een tijdje uit te sluiten van de voetbalstadions. Deze supporters zullen in ­Kazerne Dossin eerst een ­gericht traject moeten volgen voor ze weer het stadion in ­mogen. 'We geven een opleiding op maat', zegt Baum. 'Is het ­gedrag ingegeven door groepsdruk, dan tonen we met historische voorbeelden de mogelijke gevolgen daarvan.'