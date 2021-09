U plugt een elektrische wagen het best zo veel mogelijk in op het werk.

Dat kan, maar experts raden het af. Huishoudelijke stopcontacten zijn er niet op voorzien om lange tijd hoge vermogens te leveren. De elektrische installatie kan overbelast raken en brand veroorzaken. Opladen aan een gewoon stopcontact duurt ook erg lang. Een nacht opladen zorgt niet voor een volle batterij. Een thuislaadpaal klaart de klus in gemiddeld vier uur. De betere laadpalen stemmen de laadsnelheid af op het verbruik in de woning: het vermogen daalt wanneer u de oven en de wasmachine aanzet en stijgt als de zonnepanelen veel stroom leveren. Meestal gaat het niet letterlijk om een paal, maar om een doosje dat aan de muur hangt. Een thuislaadpaal kost 1000 à 2000 euro, maar als er graafwerken of verregaande aanpassingen aan de elektrische installatie nodig zijn, kan de prijs hoog oplopen. De helft van de Belgen heeft een woning zonder eigen parkeerplek of garage. Vastgoedontwikkelaars zijn bij nieuwbouwprojecten verplicht om in een aantal aantal laadstations te voorzien, maar voor bestaande rijhuizen of appartementen is thuisladen vaak geen optie. In een aantal gemeenten kunt u de installatie van een publieke laadpaal aanvragen, op voorwaarde dat er in een straal van 250 meter rond de woning geen paal aanwezig is. Zo'n installatie is gratis, maar omdat er heel veel aanvragen zijn, broeden gemeentes op een globaal plan voor hun laadinfrastructuur. Momenteel zijn er meestal plaatsen vrij bij de publieke laadpalen. Het is maar de vraag of dat zo blijft wanneer elektrisch rijden doorbreekt. Opgelet: bij sommige publieke laadpalen moet u een parkeerticket kopen. In principe verbiedt de wegcode dat, al zijn er gemeentes, zoals Roeselare, die een laadkabel op het trottoir toestaan voor wie geen oprit of garage heeft. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vindt dat een gevaarlijke oplossing en vraagt al geruime tijd dat de hogere overheden een standpunt innemen. De Hasseltse ondernemer Danny Vaes haalde onlangs het nieuws met een zelfbedachte laadpaal die aan de voorgevel hangt. Het systeem werkt met een uitschuifbare arm en lijkt op een regenpijp. De kabel zou hoog boven de stoep komen en voorbijgangers niet hinderen. Er loopt een proefproject.De Chinese autoconstructeur Nio gelooft in verwisselbare autobatterijen. In drie minuten vervangen robots de accu, die opgeladen wordt buiten de auto. In 2022 zal de Nio ET7-sedan te koop zijn in Duitsland. Er bestaan aparte stroomtarieven voor bedrijven, en daar geniet het personeel mee van. U plugt uw elektrische auto dus het best zo veel mogelijk in op het werk. Ook de prijs van semipublieke laadpalen, zoals die op parkings van supermarkten of bioscopen, is vaak interessant. Meestal gaat het om een service voor de klanten, al is het is niet de bedoeling dat u er iedere nacht gaat opladen. Sommige fastfoodrestaurants of grote winkelketens bieden de dienst zelfs gratis aan. Vermoedelijk zal dat aanbod niet lang meer gelden. De website egear.be berekende dat 7500 kilometer elektrisch rijden tussen de 320 en 369 euro kost voor wie thuis laadt tegen daltarief. De precieze prijs hangt af van het energiecontract en van hoe de elektriciteitsprijzen evolueren. Ook de opbrengst van zonnepanelen moet in de berekening worden opgenomen. De auto wordt het best ingeplugd wanneer de panelen volop stroom opwekken. Publieke laadpalen zijn ongeveer 50 procent duurder dan thuislaadpalen. Voor het gebruik van een snellaadpaal betaalt u drie keer meer dan wanneer u thuis oplaadt. Om aan een openbare paal te laden, moet u een laadpas aanvragen of u registreren via een app. Het systeem is vergelijkbaar met een tankkaart. Er zijn een tiental providers, maar de interessantste kiezen is niet eenvoudig. Sommige leveranciers rekenen maandelijkse abonnementskosten aan, andere werken met een forfait per laadbeurt. De tarieven verschillen afhankelijk van het tijdstip en de locatie. Ook de manier waarop u laadt - snelladen of niet - speelt een rol. Schat uw verbruik goed in, en ga zeker na hoe groot het netwerk van uw provider is. Gelukkig kunnen laadpassen stilaan bij elke laadpaal gebruikt worden. Snelladen doet u beter niet dagelijks: het is niet alleen ontzettend duur, het is ook funest voor de levensduur van de batterij. Geen enkele elektrische auto haalt het rijbereik dat in de catalogus staat vermeld. Het bereik neemt een duik bij een sportieve rijstijl, door koude of wanneer de airco opstaat. Batterijen houden ook niet van filerijden. Benzine- en dieselwagens raken met een volle tank 600 tot 1000 kilometer ver. Bij een elektrische auto schommelt dat in de praktijk tussen de 200 en 500 kilometer. Dat is een grote verbetering in vergelijking met de eerste elektrische wagens, maar het blijft minder dan wat een traditionele auto aankan. Range anxiety, de angst om niet op de bestemming te raken, is niet uit de lucht gegrepen, al is de actieradius van een elektrische auto ruim voldoende voor alledaags gebruik. De gemiddelde Belgische automobilist rijdt slechts 40 kilometer per dag. Wie naar het zuiden van Frankrijk wil, zal onderweg moeten bijtanken aan een snellader. Dat betekent dat u uw laadbeurten beter goed plant voor u vertrekt. Op sommige vakantiebestemmingen zal laden simpelweg niet lukken. Zo staan in Oost-Europa amper laadpalen. Grotere elektrische wagens kunnen uitgerust worden met een trekhaak, maar een caravan slepen beperkt vanzelfsprekend het rijbereik. Nog niet zo heel lang geleden werd voorspeld dat elektrische auto's vanaf 2020 even duur zouden zijn als diesels of benzinewagens. De catalogusprijzen vertellen een ander verhaal. Een Opel Corsa-e kost 31.795 euro. Voor de duurste Corsa met een verbrandingsmotor betaalt u 20.695 euro. Er zijn niet meteen redenen om aan te nemen dat de prijzen van elektrische auto's binnenkort fors zullen dalen. Mogelijk gaat het andersom en zullen wagens die op fossiele brandstof rijden even duur worden als elektrische auto's. De autoconstructeurs moeten heel wat ontwikkelingskosten recupereren. Het prijsverschil is zo groot dat de meeste particulieren voorlopig passen voor elektrische auto's, maar door de lagere belasting is elektrisch de norm bij leasing- en bedrijfswagens. Vandaag bestaat er amper een tweedehandsmarkt voor elektrische auto's. Het gaat om jonge auto's, vaak bestuurd door hun eerste eigenaar. Zodra zij hun wagen hebben doorverkocht, kan de markt verschuiven. De experts zijn het erover eens dat elektrisch rijden beter is voor het milieu, al is 'minder schadelijk dan auto's op fossiele brandstoffen' een correctere omschrijving. Uiteraard hangt het af van hoe de elektriciteit wordt opgewekt. Sowieso is er een bredere energietransitie naar groene stroom aan de gang. Elektrische auto's draaien zo goed als altijd op lithium-ionbatterijen, hetzelfde type dat ook in smartphones zit. Het voordeel van die batterijen is niet alleen dat ze gerecycleerd kunnen worden, maar vooral dat het financieel interessant is om dat te doen: de grondstoffen zijn economisch waardevol. Het Belgische Umicore is wereldwijd een voorloper in accurecyclage. Na hun leven in de elektrische auto worden lithium-ionbatterijen ingezet als opslagbuffer in de industrie. Pas daarna worden ze daadwerkelijk gerecycleerd.