Dave De Kock, die in Nederland in de cel zit maar in België berecht zal worden voor de ontvoering en dood van Dean Verberckmoes, verschijnt vrijdag/vandaag voor de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank, die beslist of hij in overleveringsdetentie blijft. Dat is de tweede stap in de overlevingsprocedure, waartegen De Kock zich verzet.

De 34-jarige De Kock zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen. De onderzoeksrechter in Dendermonde vraagt zijn overlevering voor moord op en ontvoering van Dean Verberckmoes. Het lichaam van Dean werd in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in Zeeland, en De Kock werd opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht. Dean werd in België ontvoerd maar er is nog geen zekerheid over waar hij om het leven kwam.

De Kock verscheen vorige week donderdag voor de officier van justitie in Amsterdam, die hem in overleveringsdetentie plaatste. Daarmee startte de overleveringsprocedure, en vrijdag beslist de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank of hij in die overleveringsdetentie blijft. Hij verzet zich tegen de overlevering, waardoor de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam moet beslissen over de overlevering.

Zijn Nederlandse advocaat Michael Yap is niet bereikbaar voor commentaar, maar hij verklaarde eerder dat zijn cliënt zich verzet omdat er eerst duidelijkheid moet komen over het Nederlandse luik van het onderzoek. De zitting van de Internationale Rechtshulpkamer vindt plaats op 8 februari en de uitspraak wordt twee weken later verwacht.

Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. Als de overlevering wordt toegestaan, moet die binnen tien werkdagen uitgevoerd worden. Het Belgische gerecht hoopt op een snelle overlevering, zodat De Kock en zijn vriendin R.W. met elkaar geconfronteerd kunnen worden. De Kock en de Nederlandse R.W. legden tegenstrijdige verklaringen en hun respectievelijke rol in het overlijden van de jongen is nog niet uitgeklaard.

