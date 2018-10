Raadkamer buigt zich over negen aangehouden verdachten in fraudezaak voetbal

Voetbalmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic werden vorige woensdag uit hun bed gelicht tijdens operatie Propere Handen. Scheidsrechter Bart Vertenten zit nog achter de tralies, net als twee bestuursleden van KV Mechelen, Olivier Somers en Thierry Steemans.

Andere gedetineerden zijn voetbalmakelaar Karim Mejjati en Dragan Siljanoski, de ex-manager van Club Brugge-trainer Ivan Leko, die zelf ook nog een nacht in de cel heeft doorgebracht, maar donderdagavond vrijgelaten werd. Leko is in verdenking gesteld van witwas.

De echtgenote van Dejan Veljkovic zit nog in de cel, net als advocaat Laurent Denis, die nauw samenwerkte met Mogi Bayat. De advocaat hielp volgens het federale parket Mogi Bayat met het versluizen van gelden. Denis hield zich ook bezig met het opmaken van spelerscontracten. Bayat zelf wordt verdacht van witwassen, net als Mejjati, die als Bayats' rechterhand beschouwd werd.

Naast scheidsrechter Bart Vertenten werd topscheids Sébastien Delferière opgepakt. Die laatste werd voorwaardelijk vrijgelaten.

Over heel België waren er 44 huiszoekingen met in totaal 29 door de politie onderschepte personen. In het onderzoek van het federale parket onder leiding van een onderzoeksrechter in Tongeren werden ook veertien huiszoekingen verricht in Cyprus, Frankrijk, Luxemburg, Montenegro, Macedonië en Servië. In het buitenland zijn vier personen geïntercepteerd.

In het luik van de private corruptie, waarbij de twee scheidsrechters zijn opgepakt, spitste het onderzoek zich toe op de wedstrijd Antwerpen-Eupen en de match KV Mechelen - Waasland Beveren van maart dit jaar.