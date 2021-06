De Hasseltse raadkamer buigt zich maandagnamiddag over wie van de achttien leden van de studentenclub Reuzegom naar de correctionele rechtbank zal worden doorverwezen. De Reuzegommers moeten zich verantwoorden voor hun rol bij de studentendoop die begin december 2018 fataal afliep voor de 20-jarige Sanda Dia. Het openbaar ministerie wil ze alle achttien voor een rechtbank zien verschijnen, maar de raadkamer zal uiteindelijk de knoop doorhakken.

Op 5 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop begon in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. De toestand van Dia na de inname van alcohol en visolie verslechterde zienderogen. Op 7 december 2018 overleed de 20-jarige jongeman in het ziekenhuis. Hij was onder meer onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen.

Tijdens de raadkamerprocedure hadden raadslieden van enkele Reuzegommers bijkomende onderzoeksdaden gevraagd. Sommige verzoeken werden ingewilligd, andere afgewezen. Medio mei liet het parket van Limburg weten dat het onderzoek volledig afgerond was.

Enkele leden van de omstreden studentenclub wilden dat de spoedarts van het ziekenhuis in Malle, waar Sanda Dia werd binnengebracht, ook mee vervolgd zou worden, maar ze konden die slag niet thuis halen. Een nieuw samengesteld college van deskundigen had de rol van de spoedarts nogmaals onder de loep genomen. Uit hun bevindingen bleek dat de spoedarts niets te verwijten viel.

Medische verslagen toonden bijkomend aan dat slachtoffer Sanda Dia kerngezond was voor hij aan de studentendoop deelnam. Naast onopzettelijke doding kunnen de achttien leden beticht worden van het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, mensonterende behandeling en schuldig verzuim. Ook dierenrechtenorganisatie GAIA stelde zich burgerlijke partij omdat er sprake was van inbreuken op de dierenwelzijnswet wegens dierenmishandeling.

Lees ook:

Ex-leden Reuzegom getuigen: 'Ik was niet verwonderd'

Op 5 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop begon in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. De toestand van Dia na de inname van alcohol en visolie verslechterde zienderogen. Op 7 december 2018 overleed de 20-jarige jongeman in het ziekenhuis. Hij was onder meer onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen. Tijdens de raadkamerprocedure hadden raadslieden van enkele Reuzegommers bijkomende onderzoeksdaden gevraagd. Sommige verzoeken werden ingewilligd, andere afgewezen. Medio mei liet het parket van Limburg weten dat het onderzoek volledig afgerond was. Enkele leden van de omstreden studentenclub wilden dat de spoedarts van het ziekenhuis in Malle, waar Sanda Dia werd binnengebracht, ook mee vervolgd zou worden, maar ze konden die slag niet thuis halen. Een nieuw samengesteld college van deskundigen had de rol van de spoedarts nogmaals onder de loep genomen. Uit hun bevindingen bleek dat de spoedarts niets te verwijten viel. Medische verslagen toonden bijkomend aan dat slachtoffer Sanda Dia kerngezond was voor hij aan de studentendoop deelnam. Naast onopzettelijke doding kunnen de achttien leden beticht worden van het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, mensonterende behandeling en schuldig verzuim. Ook dierenrechtenorganisatie GAIA stelde zich burgerlijke partij omdat er sprake was van inbreuken op de dierenwelzijnswet wegens dierenmishandeling. Ex-leden Reuzegom getuigen: 'Ik was niet verwonderd'