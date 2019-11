De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is niet te spreken over enkele uitspraken van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Tijdens een lezing in Beveren vorige week zou hij onder meer gezegd hebben dat Vlaamse rechters overbelast zijn, 'terwijl hun Franstalige collega's golfen'. 'Zowel de Franstalige als de Nederlandstalige rechters hebben weinig tijd om golf te spelen.'

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gaf op 21 november een lezing in Beveren, naar aanleiding van de komst van een asielcentrum in de Oost-Vlaamse gemeente. In De Morgen stond maandag een relaas van die lezing. Francken zou er een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan hebben, onder meer over de rechterlijke macht: 'Als staatssecretaris ging ik veel gevechten met ze aan. Bij betwistingen over beslissingen waren Franstalige rechters laks. Dus stuurde ik die zaken zoveel mogelijk naar Vlaamse rechters. Daardoor raakten zij overbelast, terwijl hun Franstalige collega's gingen golfen.'

De uitlatingen zijn de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het verkeerde keelgat geschoten. De administratieve rechtbank, die in beroep oordeelt over asiel- en migratiedossiers, zet woensdag in een opmerkelijk persbericht de puntjes op de 'i'. 'De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wenst enkele correcties aan te brengen bij de recente uitlatingen van een voormalige staatssecretaris', klinkt het daarin.

Volgens de RvV is de werklast bijzonder hoog, geldt die voor beide taalrollen en is ze voor de Franstaligen zelfs gevoelig hoger. 'En de gerechtelijke achterstand slinkt jaar na jaar. Zowel de Franstalige als de Nederlandstalige rechters hebben dus weinig tijd om golf te spelen', klinkt het fijntjes. 'Kwestie van de burger volledig te informeren: onder onze magistraten is er trouwens slechts één (Nederlandstalige) die soms de golfsport beoefent. We vinden wel badmintonspelers, boksers, marathonlopers en wielrenners terug.'

Dat Francken aangaf zelf de rechter - een Nederlandstalige of een Franstalige - te kunnen kiezen, kan ook niet, stelt de Raad. 'Noch de minister, noch de burger heeft het recht om de rechter te 'kiezen' die hem het best uitkomt, los van de vraag of deze nu Franstalig, Nederlandstalig of Duitstalig is. Het tegendeel beweren is onjuist, ofwel een aanwijzing dat men het niet zo nauw neemt met de wet.'

Eerder floot Fedasil de voormalige staatssecretaris al terug in een tweet. Francken beweerde in Beveren dat 80 tot 90 procent van de asielzoekers in ons land alleenstaande mannen zijn, maar zelfs in volle opvangcrisis eind 2015 was dat percentage slechts 44 procent, stelt het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Op dit moment is ongeveer 38 procent van de opgevangen migranten een alleenstaande man.

De opmerkelijke lezing van Francken werd vanmiddag/woensdagmiddag ook al besproken in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Wouter De Vriendt (Groen) wil de N-VA'er opnieuw uitnodigen voor een hoorzitting als er niet meer duidelijkheid komt over zijn uitspraak dat hij destijds 'creatief' omging met de uitwijzing van criminele illegalen.