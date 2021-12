De Raad van State heeft vandaag in een arrest de vordering tot schorsing van de mondmaskerplicht voor 6- tot 9-jarige leerlingen in Vlaanderen verworpen. Drie leerlingen waren naar de Raad van State gestapt tegen die maatregel.

De drie leerlingen en hun ouders wezen er bij de Raad van State op dat de mondmaskerplicht volgens hen psychische en fysieke gezondheidsschade kan veroorzaken en bij gebrek aan gezichtsmimiek en non-verbale communicatie nadelige effecten kan hebben op het leerproces, rond lezen en schrijven.

De Raad wijst erop dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) overleg heeft gepleegd met de sociale partners, namelijk de vakbonden en de scholenkoepels. De afspraken over het dragen van mondmaskers, die gepubliceerd zijn op de website van het departement Onderwijs, zijn echter nooit omgezet in regelgeving.

'De afspraken op zich (...) zijn geen aanvechtbare administratieve rechtshandelingen maar kunnen zo een beslissing hoogstens voorbereiden', aldus de Raad van State. 'Het lijkt dan ook duidelijk dat de minister niet eens de intentie heeft gehad om zelf de maatregel van de mondmaskerplicht in scholen voor de kinderen van zes tot negen jaar te formaliseren', klinkt het nog.

Die stelt verder vast dat het aangevochten besluit van de federale overheid evenmin een mondmaskerplicht voor leerlingen tussen 6 en 9 jaar op school regelt.

