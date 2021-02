De toekenning van een deel van het Vlaamse telecomcontract uit 2018 aan Proximus, goed voor zo'n 9 miljoen euro op jaarbasis, is vernietigd. Dat schrijft De Tijd maandag op haar website.

Orange Belgium heeft een belangrijke slag gewonnen in de strijd over de toewijzing van het Vlaamse telecomcontract. De Vlaamse regering sloot in juni 2018 raamcontracten met drie telecomoperatoren, die de Vlaamse overheid, maar ook lokale overheden, telecomdiensten konden leveren. Proximus ging aan de haal met de grootste kluif: de levering van vaste en mobiele telefonie. Orange Belgium en Nextel (ondertussen eigendom van Telenet) wonnen kleinere IT-contracten.

Dat was een aderlating voor Orange Belgium, tot dan de vaste leverancier van de Vlaamse overheid was voor vaste en mobiele telefonie. De telecomoperator trok naar de Raad van State met de vraag om de toekenning van een deel van het telecomcontract, dat rond vaste en mobiele telefonie, te vernietigen.

Oneerlijke concurrentie

Met succes, zo blijkt uit het arrest, dat dateert van net voor de kerstvakantie. Het bedrijf had in 2018 al geprobeerd de gunning van het contract te laten schorsen, maar dat draaide toen op niets uit. De Raad van State valt ditmaal voor de argumenten van Orange Belgium.

Hoe het nu verder moet, is volgens De Tijd niet duidelijk. Bij de twee telecomoperatoren zijn de reacties kort. 'Dit was een geval van oneerlijke concurrentie. We staan erop te allen tijde gelijk behandeld te worden', zegt Ann Massart, woordvoerster van Orange Belgium. Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke houdt het erop dat het een zaak is tussen de Vlaamse overheid en een andere operator. Maandagmiddag was nog niemand bereikbaar over wat de Vlaamse overheid nu gaat doen - opnieuw gunnen, dan wel schikken met Orange Belgium. (Belga)

