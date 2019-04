Raad van State verbiedt opsluiting van minderjarigen in gesloten centrum 127 bis

Ons land mag voorlopig geen minderjarigen die illegaal in ons land verblijven, opsluiten in gezinswoningen binnen de omheining van gesloten centrum 127 bis, zo oordeelt de Raad van State donderdag.

'Deze kinderen worden op die manier immers blootgesteld aan zeer grote geluidshinder veroorzaakt door de luchthaven (van Zaventem, red.) en dit terwijl de opsluiting er een maand kan duren', zo staat in een arrest van de RvS.

De kinderen verblijven er met hun ouders in afwachting van hun uitwijzing. Het KB dat de werkingsregels vastlegt voor de gezinswoningen, wordt geschorst, klinkt het.

In mei vorig jaar verkreeg staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken het akkoord van de regering om binnen de omheining van het gesloten centrum in Steenokkerzeel gezinswoningen voor families met kinderen in te richten. In augustus verbleef er een eerste, Servische familie met vier kinderen. Zij werden uitgewezen.