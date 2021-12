De Raad van State schort de coronamaatregelen voor de cultuursector op, al is niet helemaal duidelijk hoever het arrest precies reikt. De opschorting gaat per direct in maar is voor alle duidelijkheid voorlopig, tot er ten gronde wordt geoordeeld.

Die procedure neemt enkele dagen in beslag. Mogelijk wordt er later dinsdag nog geoordeeld over de ontvankelijkheid ervan, meldt persagentschap Belga.

De Raad oordeelt, voorlopig dus, dat die cultuursluiting 'disproportioneel is' en 'niet steunt op adequate motieven waaruit opgemaakt zou kunnen worden waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid.'

Bioscopen ook?

Een en ander betekent dat binnenactiviteiten in de culturele sector met maximaal 200 personen tot nader order weer kunnen doorgaan.

Hoe ver het arrest reikt, is echter niet duidelijk. De klager was een medewerker van een theatershow. Zulke culturele voorstellingen moeten voor de Raad van State nog kunnen plaatsvinden. Of ook muziekoptredens en filmvoorstellingen weer mogen, is minder duidelijk. Over niet-culturele evenementen spreekt de Raad van State zich niet uit.

Cultuursluiting

Het overlegcomité had de maatregelen op 22 december aangekondigd. Cultuurzalen en bioscopen moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Opmerkelijk is dat de experten dat niet eens geadviseerd hadden.

De cultuursector kan zich daar niet in vinden en kondigde afgelopen zondag tijdens de protestmanifestatie in Brussel al aan dat er een procedure zou worden opgestart bij de Raad van State, samen met de Mensenrechtenliga.

Het ging om een beroep tot nietigverklaring, een procedure die volgens persmagistraat bij de Raad van State Eric Brewaeys 'in het beste geval' een jaar tot 15 maanden in beslag neemt, maar er werd ook een vordering tot schorsing bij uiterste dringende noodzakelijkheid ingediend.

Lees ook: Vandenbroucke buigt zich over stappenplan voor cultuursector

Letterlijk: het arrest van de Raad van State Sluiting van binnenruimtes van culturele instellingen: gedeeltelijke schorsing Bij arrest nr. 252.564 van 28 december 2021 schorst de Raad van State de maatregel tot sluiting van de binnenruimtes van inrichtingen die tot de culturele sector behoren, die opgelegd is bij het koninklijk besluit van 23 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. De Raad heeft immers voorlopig geoordeeld dat die maatregel disproportioneel is en dat de bestreden handeling niet steunt op adequate motieven waaruit opgemaakt zou kunnen worden waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid.

