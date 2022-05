Raad van State lijkt ‘multinationaltaks’ van Zelzate te aanvaarden

In Zelzate lijkt een belasting op oppervlakten, die in verhouding vooral grote bedrijven en multinationals treft, groen licht te krijgen van de Raad van State.

Een dertigtal bedrijven op het grondgebied van de Oost-Vlaamse gemeente betalen door het belastingsreglement jaarlijks zowat een half miljoen euro meer.

Onder de vleugels van Voka zijn bedrijven als Rain Carbon, Jan De Nul en ArcelorMittal naar de Raad van State gestapt, omdat ze de regeling discriminerend vinden. Maar de auditieur bij de Raad van State volgt die redenering niet, waardoor het reglement waarschijnlijk kan blijven bestaan.

Burgemeester Brent Meuleman (Vooruit), die in Zelzate met PVDA bestuurt, is er gerust op en verdedigt de ‘multinationaltaks’, zoals die in de volksmond wordt genoemd. ‘Ik ga hier zeker niet de strijd aan tegen multinationals’, zegt Meuleman. ‘Ik wou lokaal de lasten eerlijker verdeeld zien. Dat doen we hiermee. We hebben een nieuw reglement gemaakt dat rechtvaardig is.’ De belasting zou tot 2024 in zijn huidige vorm bestaan.