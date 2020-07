Het ziet er naar uit dat de Kamer nog voor de vakantie zal stemmen over het wetsvoorstel dat de abortuswet versoepelt. De Raad van State heeft het nieuwe advies uitgebracht dat de tegenstanders van het voorstel hadden gevraagd.

De voorstanders van de wet zullen nu aandringen dat het punt volgende week op de agenda wordt geplaatst. Het voorstel ligt politiek zeer gevoelig: CD&V is tegen het voorstel en koppelt de kwestie aan de regeringsvorming.

Het wetsvoorstel haalt abortus volledig uit de strafwet en verlengt de termijn van twaalf naar achttien weken. De verplichte bedenktijd wordt ingekort en er komen strafsancties voor wie abortus wil verhinderen. Een brede meerderheid van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI steunt het voorstel. CD&V, N-VA en Vlaams Belang tonen zich felle tegenstanders. De kwestie veroorzaakt poltieke deining. CD&V-voorzitter Joachim Coens wil dergelijke ethische kwesties bespreken binnen het kader van een regeringsvorming en een stemming uitstellen tot er een regering gevormd is.

Het voorstel had vorige week al gestemd moeten worden, maar door een nieuw advies aan de Raad van State te vragen bekwam CD&V uitstel. Het was al het derde advies dat de Raad van State zou verstrekken.

'Normale gang van zaken'

Coens probeert samen met zijn liberale collega's Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) een coalitie op de been te brengen mét N-VA (tegenstander van het voorstel), SP.A (voorstander van het voorstel) en het cdH (dat het voorstel wil bijsturen). De liberalen zelf steunen het voorstel ook, al hebben de Kamerleden bij de MR de vrijheid om hierover in eer en geweten te stemmen.

De PS heeft alvast aan Kamervoorzitter Patrick Dewael gevraagd om het punt op de Kameragenda van volgende woensdag te zetten. Ook bij Groen gaan ze ervan uit dat het voorstel volgende week gestemd wordt. 'Volgens de normale gang van zaken komt de stemming volgende week op de agenda van de plenaire vergadering', tweet Jessika Soors.

