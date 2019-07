De Raad van State fluit Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) terug in haar beslissing om de burgemeesters van Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Linkebeek niet te benoemen.

De Raad van State fluit Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) terug in haar beslissing om de burgemeesters van Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Linkebeek niet te benoemen.

Dat blijkt dinsdag uit een arrest van de Raad van State. Volgens de Raad van State heeft het arrest meteen tot gevolg dat de betrokkenen benoemd zijn als burgemeester.

'Zeer trots door een federale instantie benoemd te worden'

'Ik ben zeer trots door een federale instantie benoemd te worden als burgemeester. België bestaat dus nog steeds.' Dat stelt Frédéric Petit (LB-Union) uit Wezembeek-Oppem in een reactie op het arrest waarmee de Raad van State dinsdag de beslissing tot zijn niet-benoeming door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vernietigde.

Volgens Petit zal dit arrest ook de communautaire vrede in het land ten goede komen. Hij verwijst naar het standpunt van de Raad van State dat Franstaligen slechts één keer om de vier jaar moeten aangeven dat ze overheidsdocumenten rechtstreeks in hun taal willen ontvangen, een visie waarin ook Franstaligen zich na alle communautaire heisa over de Vlaamse omzendbrieven kunnen vinden.

Ook is Petit opgetogen dat door zijn benoeming als burgemeester - die automatisch ingaat door het arrest van de Raad van State - er een bijkomende schepen in het college zal kunnen aangesteld worden. In Wezembeek-Oppem wordt Jérome Delcourt schepen. 'We zullen zo snel mogelijk een gemeenteraad bijeenroepen om zijn benoeming te bekrachtigen', aldus Petit.