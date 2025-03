Quintin maakt haast met fusie Brusselse politiezones

Hoewel ze op veel verzet stuit, komt er vaart achter de fusie van de zes Brusselse politiezones. Binnenlandminister Bernard Quintin (MR) wil tegen de zomer een wetsontwerp klaar hebben. Dat zegt hij in een interview met De Standaard en Het Laatste Nieuws.

Quintin wil in de komende weken het plan voorstellen aan de premier. Rond de zomer wil de minister landen met een wetsontwerp ‘om dan begin volgend jaar te starten met de implementatie’. Daarna voorziet hij nog twee jaar om de kinderziektes weg te werken en de structuur te finetunen.

Quintin maakt zich sterk dat de Brusselse burgemeesters de fusie niet zullen kunnen tegenhouden. ‘De fusie is een federale bevoegdheid. Ze staat in het regeerakkoord. Ik zal de fusie uitvoeren. Punt. In goed overleg als het kan, gedwongen als het moet’, aldus de MR-politicus.

In Het Laatste Nieuws kondigt de minister ook aan dat elke Belg volgend jaar naast zijn fysieke identiteitskaart ook een digitaal exemplaar zal kunnen aanvragen voor op zijn smartphone.

De digitale identiteitskaart, die niet verplicht wordt, zal even geldig zijn als de fysieke kaart die we nu hebben en mensen zullen er zich ook mee kunnen identificeren binnen de Schengenzone.