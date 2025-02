Quintin en Verlinden houden spoedoverleg samen om Brussels drugsgeweld te bestrijden

Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin (MR) heeft maandagmiddag samen met minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) een spoedvergadering bijeengeroepen om dringende oplossingen uit te werken voor het drugsgeweld in Brussel.

Verschillende betrokkenen zijn rond 12 uur mee aan tafel geschoven, onder wie onder meer Nationaal Drugscommissaris Ine Van Wymersch, de commissaris-generaal van de federale politie Eric Snoeck en Leen Depuydt, hoofd van de Nationale Crisiscel.

Afgelopen week en ook in het weekend nog hebben er verschillende opeenvolgende schietpartijen plaatsgevonden in de gemeente Anderlecht, waaronder aan metrohalte Clemenceau en in Peterbos. Zo werd een 55-jarige man reeds dodelijk getroffen. In de nacht van zondag op maandag heeft er een nieuwe schietpartij plaatsgevonden aan het Dapperheidsplein nabij de de metrohalte Sint-Guido.

De ministers hopen met de spoedbijeenkomst, die zondag werd aangekondigd, in allerijl op zoek te gaan naar oplossingen om het drugsgeweld in de hoofdstad het hoofd te bieden. ‘We zullen de maatregelen die reeds in voege zijn, herbekijken om te zien welke maatregelen eventueel versterkt moeten worden’, aldus Quintin (MR). Daarnaast wil de minister ook nadenken over maatregelen voor de korte en lange termijn om de hele productieketen aan banden te leggen. ‘Het zal een werk van lange adem worden, die veel inspanningen zal vergen op humaan, financieel en technologisch vlak.’

Verlinden herinnert eraan dat het ‘belangrijk is dat we de Brusselse bevolking een antwoord kunnen geven op het onveiligheidsgevoel. Dat moeten we doen door op verschillende schakels van de keten in te zetten en de politie te versterken’, zegt ze. Wat Justitie betreft moet de strijd tegen de vermogensvoordelen van de drugsbendes verder opgevoerd worden. ‘Zolang we dit verdienmodel niet breken zal het winstgevend zijn om kleine, jongere criminelen te engageren in criminele activiteiten met dramatische gevolgen.

De federale regering zegt daarbij ook te willen inzetten op ‘nieuwe technologie’ waarmee de middelen van de drugsbendes gerecupereerd moeten kunnen worden. Zo moet voorkomen worden dat de drugsbendes hun drugsvermogen kunnen doorsluizen naar cryptomunten zoals bitcoins. Ook alle middelen die in infrastructuur geïnvesteerd kunnen worden door de dealers, moeten in beslag genomen kunnen worden. Daarnaast wil men ook de illegale wapentrafiek in ons land aan banden leggen.

Verlinden wil ook de drugshandel binnen de gevangenissen bestrijden. Ze wil er onder meer voor zorgen dat gevangengenomen drugscriminelen vanuit hun cel niet langer criminele activiteiten kunnen organiseren. Ook moet op lange termijn de overbevolking in de gevangenissen weggewerkt worden. De politionele bijstand voor de politiezone Zuid, waartoe het grondgebied van de gemeente Anderlecht behoort, blijft behouden en zal volgens Verlinden nog versterkt worden met ‘de cavalerie’ van de federale politie.

De minister van Justitie heeft ten slotte nog expliciet verwezen naar het uitblijven van een Brusselse gewestregering. Volgens Verlinden moet er dringend een regionale regering komen om ook op gewestelijk niveau actie te ondernemen. ‘De Brusselaars voelen zich verlaten in de fenomeen.’