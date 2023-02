Qatargate: strafpleiter Sven Mary is nieuwe advocaat Eva Kaili

Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement die in verdenking is gesteld in het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement, heeft een nieuwe Belgische advocaat. Het gaat om strafpleiter Sven Mary. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door meester Mary zelf. Die geeft pas donderdag meer commentaar, wanneer zijn cliënte voor de Brusselse raadkamer moet verschijnen.

Eva Kaili werd op 9 december opgepakt, net als het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, zijn rechterhand Francesco Giorgi, tevens ook de partner van Eva Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, Eva Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini.

Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst. Die laatste is intussen door de onderzoeksrechter vrijgelaten, maar Kaili, Panzeri en Giorgi zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.

De arrestaties kaderden in een onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Golfstaat Qatar en Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

Pier Antonio Panzeri heeft intussen het statuut van spijtoptant aangenomen in het dossier. Afgelopen weekend werd dan ook het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen en bendevorming.