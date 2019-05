Op de Vrijdagmarkt in Antwerpen hebben zo'n 500 sympathisanten van de PVDA de laatste meeting in de aanloop naar de verkiezingen bijgewoond. Het 'Fiesta Social' werd voorafgegaan door een protestactie tegen het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd.

PVDA-kopstukken Raoul Hedebouw en Peter Mertens woonden zondag de laatste bijeenkomst voor de verkiezingen op 26 mei bij. Mertens hoopt na zondag de eerste Vlaamse verkozene voor de partij in de Kamer te worden, en daarvoor zijn in Antwerpen 60.000 stemmen nodig. 'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal', waarschuwde Mertens. 'Die eerste zetel, de allermoeilijkste zetel, is bijna binnen. En we gaan die deze week niet door onze vingers laten glippen.'

Voor een van de meest prominente programmapunten, de pensioenen, voerde de PVDA nog een laatste actie. Een grafzerk symboliseerde hoe andere partijen het recht op pensioen ten grave dragen. De PVDA wil de wettelijke pensioenleeftijd terug naar 65, vervroegd pensioen moet terug mogelijk worden vanaf 60 jaar na een loopbaan van 40 jaar. Brugpensioen voor mensen in een zwaar beroep die vroeg zijn beginnen werken, moet voor de partij kunnen vanaf 58 jaar. De PVDA pleit verder voor landingsbanen vanaf 55 jaar.