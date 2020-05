De PVDA heeft een wetsvoorstel klaar om een steunfonds voor zelfstandigen en kmo's, dat gespijsd wordt met een belasting op de woekerwinsten die de giganten van de distributie en de e-commerce de laatste maanden gemaakt hebben.

'Het is onaanvaardbaar dat mensen als Jeff Bezos, de baas van Amazon, zijn fortuin met 24 miljard dollar heeft zien toenemen sinds het begin van de pandemie en dat op hetzelfde moment veel kmo's en zelfstandigen ten onder gaan', vindt partijvoorzitter Peter Mertens.

De PVDA voorziet een belasting van 75 procent op zogeheten woekerwinsten, berekend door de recente winsten te vergelijken met de gemiddelde winst van de afgelopen 5 jaar. De maatregel zal enkel gelden voor grote bedrijven die in 2020 buitengewone winsten geboekt hebben en die een omzet halen van meer dan 10 miljoen euro. Voor de 5 grote groepen Colruyt, Carrefour, Delhaize, Aldi en Louis Delhaize alleen al zou dit volgens de partij bijna 80 miljoen euro aan bijkomende belastingen opleveren.

'Dit idee is niet nieuw', legt Peter Mertens uit. Een dergelijke belasting op buitensporige winsten bestond in Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de Verenigde Staten en Canada tijdens de Tweede Wereldoorlog. De partij dringt erop aan dat er eindelijk maatregelen genomen worden tegen het feit dat de grote e-commerceplatformen in België geen belasting betalen.

De PVDA stelt voor met de inkomsten uit deze extra belasting een steunfonds voor kmo's en zelfstandigen te spijzen. 'De kleine spelers zijn zwaar getroffen door deze crisis. Het is helemaal niet zeker dat zij het marktaandeel dat zij verloren hebben aan de e-commercegiganten zullen terugwinnen. Velen riskeren failliet te gaan. Zeker als de overheid beslist om vooral het grootbedrijf te steunen', zegt Peter Mertens.

