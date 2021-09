Als het van PVDA afhangt, komt er een taks op de "woekerwinsten" van energiemultinationals. De opbrengst moet helpen de btw op energie te verlagen naar 6 procent, om op die manier de fors gestegen energiefactuur te drukken.

De communistische partij is al langer voorstander van de verlaging van de btw op energie naar 6 procent. Nu de energiefactuur de pan dreigt uit te swingen, legt PVDA haar wetsvoorstel opnieuw op tafel. Aan zo'n btw-verlaging hangt een aanzienlijk kostenplaatje. Om dat te betalen, schuift PVDA een 'schokplan' naar voren, waarvoor ze zich baseert op het voorbeeld van Spanje. Daar wil de regering de energiefactuur tegen het einde van het jaar halveren, in eerste instantie door te knippen in de verwachte overwinsten van de grote energiebedrijven.

De studiedienst van de PVDA maakte zelf een raming van de overwinsten van de nucleaire sector in België en kwam uit op een bedrag van minimaal 127,4 miljoen euro per maand, of 1,53 miljard euro per jaar. 'Met dergelijke bedragen kunnen we de factuur van de mensen al aanzienlijk verlagen,' zegt Kamerfractieleider Raoul Hedebouw. Om zicht te krijgen op de precieze cijfers, vraagt PVDA volledige transparantie van Engie-Electrabel en Luminus over de winsten die ze momenteel boeken met de Belgische kerncentrales.

'Wat in Spanje kan, kan hier ook. Wij vragen dat de verschillende regeringen - federaal en gewestelijk - dringend ingrijpen om de energiefactuur betaalbaar te houden', zegt Hedebouw. 'Naast de btw-verlaging naar 6 procent en een taks op de woekerwinsten van de energiesector, vragen we dat alle taksen en heffingen uit de elektriciteitsfactuur worden gehaald.'

