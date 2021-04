PVDA dient een wetsvoorstel in om de belasting op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis op 15 procent te houden.

Door de coronacrisis kozen heel wat werkgevers voor de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid. Werknemers ontvingen daardoor een werkloosheidsbijdrage waar een onmiddellijke bedrijfsvoorheffing van 15 procent in plaats van de gebruikelijke 26,75 procent op werd geheven. De toenmalige regering deed dit om de werknemers in tijdelijke werkloosheid op korte termijn meer netto koopkracht te bezorgen.

Maar dat maakt dat het eventuele verschil bij de belastingafrekening, die er binnenkort aankomt, moet worden bijgepast of dat er dit jaar minder wordt teruggetrokken dan vorig jaar.

PVDA dient nu een voorstel in om de belasting op 15 procent te houden. Dat moet ervoor zorgen dat het inkomensverlies bij de tijdelijke werkloosheid wordt verminderd. Het zou ook de discriminatie tussen zelfstandigen en werknemers voorkomen.

Uit een berekening van de partij zou blijken dat een werknemer met een brutoloon van 3.700 euro per maand die van mei tot december op werkloosheid terugviel, een belastingtoeslag van 1.364 euro zou moeten betalen.

