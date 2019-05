'We gaan niet meespelen in het spelletje van Bart De Wever, in de gijzeling van het land.' Dat zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens, de eerste gast die Bart De Wever ziet met het oog op de vorming van een Vlaamse regering.

N-VA-voorzitter Bart De Wever is gestart met zijn consultaties voor een nieuwe Vlaamse regering. Hijzelf is kandidaat voor de post van minister-president.

De Wever ziet de Vlaamse partijen van klein naar groot, dus is PVDA-voorzitter Peter Mertens als eerste aan de beurt. Die spreekt onmiddellijk forse taal bij zijn aankomst in het Vlaams Parlement. 'Men gaat de verkiezingen niet gebruiken om het land te splitsen', waarschuwt hij. 'Er is geen enkel signaal gegeven door de kiezer voor die splitsing. Wij gaan dus ook geen Vlaams regeerakkoord onderhandelen als pasmunt voor die splitsing.'

partijvoorzitter @pvdabelgie Peter Mertens in #vlaparl aangekomen voor onderhandelingen met Bart De Wever pic.twitter.com/cSg4WniO5h — Vlaams Parlement (@vlaparl) May 28, 2019

"De formateur heeft gezegd dat de Vlaamse en de federale formatie gekoppeld zijn. Voor ons is dat niet zo." Dat zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens na zijn consultatie bij N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Peter Mertens mocht dinsdag als eerste op gesprek bij Bart De Wever, die een consultatieronde voert moet het oog op de vorming van een Vlaamse regering. "Ik heb hem duidelijk gezegd dat we ons niet laten gijzelen", zegt Mertens na afloop. De PVDA-voorzitter pikt het niet dat beide formaties aan elkaar worden geklonken. "Wij hebben vier Vlaamse zetels, die cruciaal zijn in elk scenario", maakt hij zich sterk. "Het zal heel moeilijk zijn om gelijk welke regering te vormen zonder te luisteren naar het het volk." Mertens nam dinsdag een uur de tijd voor het gesprek met zijn N-VA-collega. "We hebben onze sociale thema's op de agenda gezet, zoals de verhoging van de pensioenen en het verlagen van de pensioenleeftijd." Uitzicht op een tweede gesprek heeft hij nog niet. "Het is niet aan mij om mezelf uit te nodigen."