Oppositiepartij PVDA heeft donderdagochtend haar eis voor een btw-verlaging op energie kracht bijgezet met een actie in de Wetstraat.

Op de kabinetten van premier Alexander De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem projecteerde ze met lasers haar oproep om de btw te verlagen naar 6 procent. Voorzitter Raoul Hedebouw en andere kopstukken van de partij waren daarbij aanwezig.

'Steeds meer partijen scharen zich achter het voorstel', maakt Kamerlid Peter Mertens zich sterk. 'Dat is een goede zaak. Nu is het tijd om de parlementaire meerderheid voor de btw-verlaging te verzilveren. We kunnen niet langer talmen, het is vandaag dat de mensen in de kou zitten en geconfronteerd worden met onbetaalbare facturen.' Volgens PVDA doet een btw-verlaging naar 6 procent de factuur met meer dan 500 euro dalen. 'Dat moet de gezinnen opnieuw wat ademruimte bieden', zegt Mertens.

De partij lanceerde deze week ook een e-mailactie. De betrokken ministers en partijvoorzitters ontvingen volgens de PVDA al meer dan 4.000 berichten in hun inbox met de oproep om de btw op energie te verlagen.

