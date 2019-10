Een uur voordat de Kamerleden zich op donderdag buigen over de voorlopige twaalfden, blaast de PVDA verzamelen nabij het parlement. De partij vreest dat haar amendement dode letter zal blijven.

De PVDA wil donderdag druk op de ketel zetten. Daarom organiseert de partij een protestactie op het Brusselse Congresplein, niet ver van de Kamer. Daar wordt diezelfde dag de noodbegroting gestemd, de zogenaamde voorlopige twaalfden. Dat tweemaandelijkse budget kreeg vorige week een verrassende toevoeging, toen een coalitie van PVDA, SP.A, PS, Groen, Ecolo, CDH en Vlaams Belang een PVDA-amendement goedkeurden ter waarde van 67 miljoen extra op tweemaandelijkse basis.

De partijen van de minderheidsregering reageerden kwaad. Gisterenavond noteerde Knack dan weer dat de kans klein is dat het amendement ook daadwerkelijk wordt omgezet in beleid. Die signalen doen PVDA-voorzitter Peter Mertens overgaan tot actie.

'Dit is een deel van de witte woede-strijd', zegt Mertens. 'Het geld is absoluut nodig, vooral voor nieuwe aanwervingen in de zorg. De sector komt niet twee, maar tien handen te kort. De regering moet de beslissing van het parlement respecteren.'

Mertens zegt dat de minderheidsregering-Wilmès het 'positieve gevoel' dat was ontstaan na de avondlijke stemming vorige week ondermijnt. 'Het noodfonds van 67 miljoen gaat niet alles oplossen, maar de mensen voelden op z'n minst dat er opnieuw naar hen geluisterd wordt.'

De uiterst linkse partij zegt dat de Brusselse protestactie niet louter voor PVDA-leden en zusterorganisaties als Geneeskunde voor het Volk is bedoeld. 'We zijn ook in overleg met ziekenhuisgroepen', aldus Mertens. 'Iedereen is welkom.'

Ook het Vlaams Belang? 'Niet speciaal', nuanceert Mertens, 'ze hebben ons amendement al gekaapt, dat was al voldoende.'