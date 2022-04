PVDA voert zaterdag in het hele land actie voor lagere brandstofprijzen. Op tal van kruispunten worden bestuurders opgeroepen om te toeteren en om de petitie van de partij te ondertekenen. De voorbije twee weken schaarden al 70.000 mensen zich achter de eisen van de PVDA. 'Mensen zijn boos over de zeer beperkte tussenkomst van de overheid', zegt Vlaams parlementslid Kim De Witte.

De brandstofprijzen swingen nog steeds de pan uit. De maatregelen die de overheid nam, vindt de PVDA onvoldoende. 'Van de 1,90 euro per liter aan de pomp verdwijnt nog altijd meer dan 1 euro in de zakken van de overheid. Wij vragen daarom een radicaal omgekeerd cliquetsyteem, dat de brandstofprijs onder de 1,40 euro per liter brengt', zegt Kim De Witte. Om die maatregel te bekostigen kan de regering de extra accijnzen en btw-inkomsten op de hoge prijzen gebruiken en kan er een bijzondere heffing komen op de winsten van de oliemultinationals. 'Want zij maken nu vier keer meer winst dan normaal. De champagne stroomt daar van de trappen, terwijl de gewone mensen creperen.'

De PVDA lanceerde een petitie die al 70.000 keer ondertekend werd op een kleine twee weken tijd. Zaterdag wordt ze nog meer in de kijker gezet tijdens een nationale actiedag. PVDA-leden trekken met de petitie naar markten en wijken en staan op kruispunten en rotondes met borden die bestuurders oproepen om te toeteren voor lagere brandstofprijzen. Ze delen ook kaartjes uit met een QR-code die naar de petitie leidt. 'We merken dat mensen die absurd hoge prijzen, die nog eens bovenop de hoge energiekosten komen, meer dan beu zijn. Het is de best lopende petitie die we ooit gehad hebben', besluit Kim De Witte.

