'Op 11 december 2019 werd de eerste burgerwet officieel ingediend, samen met maar liefst 100.000 handtekeningen. 77 dagen later heeft het parlement de wet nog altijd niet besproken', zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens donderdag in een persbericht. De PVDA heeft daarom een teller online gezet.

'De teller loopt en de meer dan 170.000 burgers die op dit moment ons voorstel steunen, kunnen zien hoeveel tijd er sinds 11 december is verstreken', zegt Peter Mertens. 'Er zou nog geen reglement zijn voor de bespreking van een burgerwet. Men heeft vorig jaar dus de mogelijkheid van een burgerwet ingevoerd zonder in een reglement te voorzien om die door het parlement te laten bespreken. En nu wordt de "reglementscommissie" om dat te corrigeren voortdurend uitgesteld.'

De PVDA zal echter druk blijven uitoefenen. 'We blijven campagne voeren om 250.000 handtekeningen te verzamelen van mensen die onze burgerwet steunen. We roepen iedereen op om mee te doen aan de Grote Colère, de mars voor een nieuwe politiek die zondag door de straten van Brussel zal trekken.'

