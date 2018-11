PVDA komt voor het eerst in een gemeentebestuur, in Zelzate

Dat meldt persagentschap Belga. De partijen zelf hebben het nieuws nog niet officieel bevestigd, maar PVDA en SP.A lieten wel weten dat ze later zaterdag een persconferentie organiseren 'naar aanleiding van bestuursonderhandelingen'.

Alle partijen onthouden zich in afwachting van commentaar, maar volgens Belga gaat het wel degelijk over het aankondigen van een coalitie.

SP.A en PVDA hebben een meerderheid in Zelzate. SP.A won, met 24,9 procent van de stemmen, twee zetels bij de recente lokale verkiezingen en telt zeven zetels. PVDA (22,9 procent) behoudt zes zetels.

Primeur

Het is voor het eerst dat de PVDA in België in een gemeentebestuur komt. In het district Borgerhout zit de partij sinds 2012 wel in een coalitie met SP.A en Groen, maar dat is een lager bestuursniveau.