PVDA zal dan toch kunnen deelnemen aan de onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement naar de historiek van de PFOS-vervuiling. De oplossing zou er in bestaan dat een PVDA'er deelneemt als toegevoegd lid.

In het Uitgebreid Bureau van het parlement werden maandag de krijtlijnen vastgelegd voor de onderzoekscommissie die het dossier van de PFOS-vervuiling op en rond de 3M-site in Zwijndrecht moet uitspitten. Er zal worden gewerkt met 15 leden, volgens de grootte van de fracties: 5 voor N-VA, 3 voor Vlaams Belang, 2 voor CD&V, 2 voor Open Vld, 2 voor Groen en 1 voor Vooruit.

PVDA zou niet in de commissie kunnen zetelen. Omdat de fractie zo klein is, zou er naar 27 leden moeten worden opgeschaald om er ook een PVDA'er bij te betrekken. De partij protesteerde hevig tegen die gang van zaken.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans zal woensdag een oplossing toelichten in de plenaire vergadering, laat ze dinsdagavond weten. Over de inhoud daarvan communiceert ze nog niet.

In de wandelgangen van het parlement valt te horen dat PVDA een toegevoegd lid zal krijgen, net als in de reguliere commissies. Dat lid mag deelnemen aan de vergadering, maar niet stemmen. Fractieleider Jos D'Haese liet eerder al weten zelf in de commissie te willen zetelen.

