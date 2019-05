PVDA-voorzitter Peter Mertens trekt bijzonder hoopvol naar de verkiezingen, ondanks de groeipijnen waar zijn partij volgens hem op dit moment mee kampt.

PVDA verloor twee Antwerpse en drie Brusselse gemeenteraadsleden. In zijn speech wijst Mertens erop dat quasi alle partijen zich achter het PVDA-voorstel hebben geschaard om een minimumpensioen van 1.500 euro in te voeren.

Vier maanden na de start van de legislatuur is de PVDA-fractie in de Antwerpse gemeenteraad gehalveerd. Khadija Chennouf gaat als onafhankelijke zetelen en Mohamed Chebaa start zijn eigen partij. In Brussel gaan drie gemeenteraadsleden als onafhankelijke verder. 'We klagen het totale gebrek aan visie, de incoherente politiek en de leugens van PVDA aan', verklaarde een van hen.

'Dit is pijnlijk, maar het hoort erbij voor een partij die zo snel groeit als de onze', zegt voorzitter Peter Mertens woensdag in de 1 mei-optocht. 'Ons ledenaantal is in vier jaar tijd verdubbeld. Dit zijn groeipijnen.' Khadija Chennouf had volgens Mertens persoonlijke redenen om de fractie te verlaten. Bij de andere leden gaat het om conflicten over de lijstvorming voor de verkiezingen van 26 mei. 'Mohamed Chebaa eiste de tweede plaats op de lijst. De partij ging daar niet mee akkoord en Chebaa wil zich niet neerleggen bij de interne democratie.'

Volgens Mertens zal PVDA haar kandidaten in de toekomst beter screenen. In de jongste peiling van De Standaard en VRT haalde PVDA 14,8 procent in Wallonië en 5,9 procent in Vlaanderen. 'Daarmee zouden we vanuit Vlaanderen drie vertegenwoordigers naar het Vlaams Parlement en drie naar de Kamer sturen', maakt Mertens zich sterk. 'We zouden immers 8 procent halen in Antwerpen en 6 procent in Oost-Vlaanderen.'

Volgens de voorzitter telt de Antwerpse 1 mei-optocht woensdag voor het eerst meer sympathisanten van PVDA dan van sp.a. 'Dat is historisch.' In zijn speech voor aanvang van de stoet herhaalt hij de eis voor een minimumpensioen van 1.500 euro. 'Toen ik dat voorstel voor het eerst lanceerde, in september 2017, stonden we alleen. Samen met de vakbonden. Ondertussen hebben alle partijen ons voorstel overgenomen, van sp.a en CD&V tot en met N-VA', zegt hij. 'Maar wie gelooft die partijen nog? Als de pensioenen vandaag zo laag zijn, dan heeft dat met beleidskeuzes te maken, van deze regering. Ook CD&V is nu plots voorstander van 1.500 euro pensioen. Vier weken voor de verkiezingen. Wat heeft CD&V dan de voorbije vier jaren zitten doen?'