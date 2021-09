De PVDA haalt Rudi Kennes binnen, de voormalige hoofdafgevaardigde voor het ABVV in de in 2011 gesloten Opel-fabriek in Antwerpen.

Dat meldt de partij in een persbericht. De PVDA noemt de keuze van Kennes voor de partij 'een belangrijke opsteker', aangezien hij 'een belangrijke stem van de werkende klasse in België en een vakbondsboegbeeld is'.

Rudi Kennes versterkt de ploeg medewerkers van de PVDA in het federaal parlement, waar hij ervoor moet zorgen 'dat de stem van de werkvloer gehoord wordt in de commissie sociale zaken', in samenwerking met Gaby Colebunders en Nadia Moscufo, 'beiden PVDA-volksvertegenwoordigers en vakbondsmensen in hart en nieren'.

Op lokaal niveau is Rudi Kennes actief in Willebroek, waar hij zetelt in de gemeenteraad.

