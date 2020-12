Arts en PVDA-politicus Dirk Van Duppen, die in maart dit jaar overleed aan pancreaskanker, ontvangt postuum de Prijs voor Mensenrechten 2020. Dat heeft de Liga voor Mensenrechten dinsdag bekendgemaakt. De prijs wordt uitgereikt op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

De Liga voor Mensenrechten lanceert vandaag/dinsdag in aanloop naar de uitreiking op 10 december een campagne over de nalatenschap van Dirk Van Duppen. Negen prominente stemmen uit het middenveld, zoals infectiologe Erika Vlieghe, schrijfster Dalila Hermans en dokter Sofie Merckx van Geneeskunde voor het Volk, reflecteren over zijn werk en zijn levenslang engagement voor de samenleving, op basis van Van Duppens voorlaatste boek 'De Supersamenwerker.'

'Ik zou hem in eerste instantie willen bedanken voor jarenlange, decennialange gedrevenheid', zegt Erika Vlieghe in de eerste campagnevideo. 'En om een heleboel sociale en medische problemen tot op het bot uit te vlooien.'

De uitreiking van de prijs op 10 december zal worden bijgewoond door Lieve Seuntjens, de weduwe van dokter van Duppen, en hun zoon Ben Van Duppen. Ze is te volgen op de Facebookpagina van de Liga voor Mensenrechten.

