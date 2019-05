Voor een gemiddeld gezin is de elektriciteitsfactuur de afgelopen vijf jaar 400 euro duurder geworden. Tijdens dezelfde periode steeg de stroomprijs in ons land vijf keer meer dan in de buurlanden. Dat blijkt uit een onderzoek van de studiedienst van PVDA.

De extreemlinkse partij wil dat de btw op elektriciteit opnieuw daalt tot 6 procent en dat de kosten voor groene stroom uit de factuur van de consumenten worden gehaald.

'Het bilan van het Vlaamse en federale energiebeleid is ronduit dramatisch', vindt PVDA-voorzitter Peter Mertens. Zijn partij becijferde dat de elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld gezin in ons land tussen oktober 2014 en maart 2019 is gestegen van 689,5 euro naar 1.049,3 euro (49,9 procent).

In Vlaanderen steeg de factuur van 677,2 naar 1.098,8 euro (61,1 procent). Wie naar de buurlanden kijkt, ziet in de voorbije vijf jaar een stijging met 10,2 procent, van 735,3 naar 820,4 euro. Het maakt dat de energiekloof met de buurlanden serieus is gewijzigd. Terwijl een gemiddeld Vlaams gezin eind oktober 2014 nog 58 euro minder betaalde dan het gemiddelde in de buurlanden, betaalt het vandaag 278 euro meer.

Mertens wijst op verschillende oorzaken. Er is de forse toename van de elektriciteitsprijs op zich, die een derde van de factuur uitmaakt. Daarnaast verrekenen de leveranciers steeds hogere groenestroomkosten en liggen de netvergoedingen in ons land 40 procent hoger dan in de buurlanden. De component die het sterkst steeg, is de btw, als gevolg van de verhoging van de btw van 6 naar 21 procent in 2015.

Volgens PVDA kan de factuur opnieuw met 180 euro dalen door de btw weer te verlagen en de kosten voor groene stroom uit de factuur te halen. Ook pleiten de communisten voor de invoering van maximumprijzen voor elektriciteit en gas.