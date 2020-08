De PVDA vraagt het ontslag van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) na de onthullingen in de zaak rond de Slovaak Jozef Chovanec, die in 2018 om het leven kwam na een hardhandig politie-optreden in een politiecel op de luchthaven van Charleroi.

Jan Jambon was destijds federaal minister van Binnenlandse Zaken en dus bevoegd voor de luchthavenpolitie, die onder de federale politie valt.

Uit politieke hoek kwam er al heel wat kritiek op Jambon van andere partijen, maar tot nu toe vroeg niemand het ontslag. De PVDA doet dat nu wel. 'Jambon loog over zijn betrokkenheid en verandert voortdurend zijn versie van het verhaal. De minister-president is gewoon niet meer te vertrouwen', zegt Jos D'Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams Parlement.

'Of Jambon het zich nu kan herinneren of niet: hij heeft niets gedaan om op te helderen hoe meneer Chovanec kon sterven na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi', zegt PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders. 'Al twee jaar en een half wacht de weduwe van meneer Chovanec op antwoorden, terwijl het onderzoek geen millimeter vooruit gaat. Jambon had perfect de mogelijkheid om zelf uit te zoeken hoe zijn politiediensten hadden gehandeld, maar heeft het nagelaten om dat te doen. Laat staan om actie te ondernemen om dergelijk extreem politiegeweld in de toekomst te voorkomen. Hij was politiek verantwoordelijk toen Chovanec de dood vond, maar heeft het tot op vandaag nagelaten om die verantwoordelijkheid op te nemen'.

Jan Jambon was destijds federaal minister van Binnenlandse Zaken en dus bevoegd voor de luchthavenpolitie, die onder de federale politie valt. Uit politieke hoek kwam er al heel wat kritiek op Jambon van andere partijen, maar tot nu toe vroeg niemand het ontslag. De PVDA doet dat nu wel. 'Jambon loog over zijn betrokkenheid en verandert voortdurend zijn versie van het verhaal. De minister-president is gewoon niet meer te vertrouwen', zegt Jos D'Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams Parlement. 'Of Jambon het zich nu kan herinneren of niet: hij heeft niets gedaan om op te helderen hoe meneer Chovanec kon sterven na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi', zegt PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders. 'Al twee jaar en een half wacht de weduwe van meneer Chovanec op antwoorden, terwijl het onderzoek geen millimeter vooruit gaat. Jambon had perfect de mogelijkheid om zelf uit te zoeken hoe zijn politiediensten hadden gehandeld, maar heeft het nagelaten om dat te doen. Laat staan om actie te ondernemen om dergelijk extreem politiegeweld in de toekomst te voorkomen. Hij was politiek verantwoordelijk toen Chovanec de dood vond, maar heeft het tot op vandaag nagelaten om die verantwoordelijkheid op te nemen'.