Puzzelen blijkt een van de populairste bezigheden van mensen om mentale rust te vinden in coronatijd. Jeugdhuis Lodejo ontwikkelde nu een plexiglaspuzzel, die het verkoopt op geld in te zamelen ten voordele van jongeren met psychische problemen.

Het ontwerp, in de vorm van een brein, is vervaardigd uit gerecycleerd plexiglas en wordt 'coronavrij' verzonden via de post voor 25 euro.

'Drie op de tien jongeren hebben tijdens de coronacrisis last van psychische problemen, één op vijf leeft in armoede. Deze cocktail zorgt ervoor dat er een heleboel jongeren niet de gepaste begeleiding krijgen. Daarom staken we zelf de handen uit de mouwen,' zegt Lodejo in een persbericht.

De opbrengst van het project van het bekende jeugdhuis uit Lochristi gaat integraal naar vzw aPart. 'Zij zullen dit gebruiken voor het bekostigen van therapeutische consultaties van maatschappelijk kwetsbare jongeren'.

Het project wordt gesteund door heel wat bekende Vlamingen, onder wie Jonas Geirnaert (video hieronder), Leen Dendievel en Freek Braeckman.

De puzzel is te bestellen via apieceofmind.be.

