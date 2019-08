De organisatie van Pukkelpop wenst zich te verontschuldigen voor 'de misverstanden die zouden kunnen zijn ontstaan na het verwijderen van vlaggen op de camping van Pukkelpop'. Dat laat de organisatie weten na grondig overleg met burgemeester van Hasselt Steven Vandeput (N-VA). Pukkelpop wil zich nu concentreren op de laatste twee dagen van het muziekfestival.

'Pukkelpop is een festival waar iedereen welkom is ongeacht geslacht, taal, politieke overtuiging, religie, levensbeschouwing, handicap, beperking, leeftijd, seksuele gerichtheid, raciale of etnische oorsprong', klinkt het bij Pukkelpop. 'De organisatie verwerpt echter elke vorm van fysiek of verbaal geweld, pesterijen en respectloos gedrag ten opzichte van festivalbezoekers. De veiligheid van de Pukkelpoppers is voor ons prioritair.'

De organisatoren van Pukkelpop gingen tot het verwijderen van de vlaggen over na de commotie rond klimaatactiviste Anuna De Wever. Zij en haar vriendinnen werden op de camping van het festival lastiggevallen door enkele festivalgangers, waarna de security ter plaatse moest komen. De Wever werd naar eigen zeggen lastiggevallen door jongens met Vlaamse vlaggen.

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover eiste zaterdag publieke verontschuldigingen van Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine omdat het muziekfestival alle Vlaamse vlaggen liet weghalen waarop een Vlaamse Leeuw met zwarte klauwen staat afgebeeld. Pukkelpop ontkende vrijdag dat ook de officiële Vlaamse vlaggen werden weggenomen. De Vlaams Belang Jongeren reageerden door zaterdag om 12 uur aan de ingang van het festivalterrein op Pukkelpop Vlaamse strijdvlaggen uit te delen.