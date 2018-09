Puigdemont ontkent dat hij op Europese lijst N-VA gaat staan

De krant sprak met Puigdemont zondag bij een bezoek aan Lommel, waar hij mee de lokale N-VA-campagne ondersteunde. Hij kreeg daarbij ook vragen over het gerucht van afgelopen zomer, gelanceerd in Het Laatste Nieuws, dat hij de Europese N-VA-lijst zou duwen. 'Ik heb daar echt met niemand over gesproken en ik heb ook geen enkel voorstel in die zin gekregen. Voor mij is dat puur komkommernieuws', zei Puigdemont.

Hij kreeg ook de vraag of hij erover zou nadenken als hem dat zou gevraagd worden. 'Nee, heel zeker niet. Ik vecht voor Catalonië. Ik ben maar tijdelijk hier. Als het kan, ga ik morgen al terug. Elke dag zeg ik: dit is mijn laatste dag in ballingschap. Ik wil werken aan de vrijheid van mijn land, mijn strijd ligt daar.'