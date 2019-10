Carles Puigdemont zal de beslissing van het Belgische gerecht over het nieuwe aanhoudingsbevel tegen hem respecteren. Dat heeft de voormalige minister-president van Catalonië gezegd voor aanvang van een lezing dinsdagavond in Roeselare.

Het Brusselse parket bevestigde eerder dinsdag dat het een Europees aanhoudingsbevel heeft ontvangen van het Spaanse gerecht. Dat bevel moet wel nog vertaald worden. Het dossier vereist "een grondige juridische analyse", liet het parket verstaan.

Het lot van Puigdemont ligt dus in handen van het Belgische gerecht. "Ik ben niet op de vlucht. Ik sta ter beschikking van de Belgische autoriteiten", liet hij verstaan in Roeselare. "Ik zal de beslissing van het Belgische gerecht volgen. Het is al de derde keer dat er een Europees aanhoudingsbevel is."

Het Spaanse hooggerechtshof veroordeelde negen Catalaanse separatisten maandag tot celstraffen van 9 tot 13 jaar. "Wat nu in Spanje gebeurt, ondermijnt de Europese democratie", aldus Puigdemont. Hij steunt de betogingen die deze week in Catalonië plaatsvinden.

'De Spaanse justitie moet eerst een vertaling van het bevel bezorgen in een van de drie nationale talen of in het Engels. Daarover gecontacteerd heeft de Spaanse justitie bevestigd dat ze volgende week voor die vertaling zal zorgen. Na de vertaling van het aanhoudingsbevel en zijn bijgevoegde stukken, zal het Brusselse parket het bevel grondig analyseren', zo liet parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse al weten.

Protest in Brussel

Tussen de 250 en de 300 mensen zijn dinsdagmiddag op straat gekomen om te protesteren tegen de gevangenisstraffen voor Catalaanse separatisten en tegen de onderdrukking van de democratische rechten en vrijheden van de Catalanen door Spanje. Ze riepen ook de Europese Unie op om Spanje op het matje te roepen. Naast verschillende vertegenwoordigers van de Catalaanse regering, was ook de N-VA met een grote delegatie aanwezig.

'Het is normaal dat de Catalaanse gemeenschap niet passief blijft', aldus de voormalige Catalaanse minister van Volksgezondheid Toni Comín bij de aanvang van de betoging. 'We gaan deze praktijken niet alleen aanklagen, maar we gaat de strijd voor de onafhankelijkheid opnieuw opnemen.' Het is volgens hem het moment om aan de wereld te tonen dat Spanje geen echte democratie is, zoals Turkije. 'Men accepteert om die reden Turkije niet in de Europese Unie, maar we hebben met Spanje al een niet-democratisch land in de EU', aldus Comín. 'De democratische oplossing is onderhandelen met de separatisten.'

Puigdemont: 'Dit is geen Catalaanse of Spaanse zaak, dit gaat ons allemaal aan'

Carles Puigdemont, de voormalige Catalaanse minister-president, bedankte Vlaanderen en Wallonië voor hun steun. 'Dit is geen Catalaanse of Spaanse zaak, dit gaat ons allemaal aan', zei hij. 'In naam van iedereen die wordt vervolgd: help ons alstublieft.'

Puigdemont verwijst zo naar de negen Catalanen die maandag tot celstraffen tot 13 jaar werden veroordeeld, en naar de Catalanen, zoals hijzelf en Toni Comín, die in ballingschap leven. De manifestanten, die van het Schumanplein naar de Spaanse ambassade trokken, hadden banners bij met opschriften als 'zelfbeschikking is geen misdaad' en 'Europa word wakker'. Ze scandeerden slogans als 'bevrijd de politieke gevangenen' en 'Jullie fascisten, zijn de terroristen.' Die boodschap verkondigen ook Maria en Mireille, twee Catalaanse meisjes die op vakantie zijn in Spanje. 'We zijn hier vandaag omdat we hulp nodig hebben, Spanje is een fascistische staat, ze veroordelen meer politici dan moordenaars. Alleen de EU kan ons helpen', klinkt het.

N-VA was zichtbaar aanwezig met een grote banner met het opschrift 'Vandaag zijn we allemaal Catalanen'. Onder meer Kamerlid Theo Francken, Brussels parlementslid Cieltje van Achter en senator Mark Demesmaeker tekenden present. 'Iedereen is verontwaardigd door de ongemeen zware straffen tegen politieke leiders en burgers die niets anders hebben gedaan dan manifesteren', zegt Demesmaeker. 'Er is iets mis met de rechtsstaat in Spanje, waar misbruik wordt gemaakt van de wet om fundamentele vrijheden te schenden. Zo zijn er nooit bewijzen geweest van geweld, terwijl mensen wel aangeklaagd zijn voor rebellie en opruiing.'

N-VA roept de Europese Unie dan ook op om een tandje bij te steken en Spanje op de vingers te tikken. Ook het Collectif wallon pour la Catalogne was aanwezig op de manifestatie. 'Wij willen aandacht trekken voor de omstandigheden waarin het proces tegen de Catalanen is gevoerd: de advocaten van de verdediging hebben het woord niet gekregen, er waren geen debatten', klinkt het. 'Wallonië pleit voor de vrijlating van politieke gevangenen. We zijn niet voor de onafhankelijkheid van Catalonië, maar we vechten voor een eerlijke democratie.'

Eva Pruneda Ruiz van de Assemblea Nacional Catalana, die de betoging organiseert, zegt dat de bijeenkomst het gevolg is van een grote verontwaardiging over de veroordelingen. 'Dit is een gevaarlijk precedent voor Europa, en de EU reageert niet', zegt ze. 'Men mag de ogen niet sluiten voor 1 miljoen mensen die een referendum vragen en voor het feit dat democratische processen niet worden gerespecteerd.'

Opnieuw zware protesten in Catalonië

In Catalonië zijn dinsdagavond weer duizenden mensen op straat gekomen om te betogen tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten. Zij kregen maandag door het Spaanse hooggerechtshof celstraffen opgelegd van negen tot dertien jaar. De Catalaanse middenveldorganisaties Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Omnium Cultural hadden tot de betogingen opgeroepen. Hun vroegere leiders werden veroordeeld tot negen jaar cel. In Barcelona kwam het opnieuw tot schermutselingen met de politie.

Deels vermomde betogers gooiden met voorwerpen en verfbommen naar de veiligheidsdiensten. Die laatsten probeerden de situatie onder controle te houden met de wapenstok. Eerder op de dag hadden betogers verschillende wegen in Catalonië geblokkeerd. Op de luchthaven waren tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd.