In Wallonië krijgen alle traditionele partijen serieuze klappen. Grote winnaars zijn PTB en Ecolo. De PS blijft ondanks de schandalen van de afgelopen jaren afgetekend de grootste partij.

In het Waalse Gewest liepen de resultaten van de verkiezingen maar mondjesmaat binnen. Door technische problemen bij het doorsturen van de resultaten werd het zondag pas laat op de avond duidelijk hoe de kiezer de kaarten had geschud. Hoewel er in Franstalige media meer aandacht lijkt voor de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang, zijn er ook aan de andere kant van de taalgrens enkele opmerkelijke resultaten.

...