Psycholoog Ryan McKay legt uit waarom we zo graag in god en alternatieve feiten geloven

U zweert het best op de Bijbel als u vrijuit wilt gaan in een rechtszaak, Jan Jambon had géén psychose toen hij als enige dansende moslims zag en penis panics zijn minder grappig dan het lijkt. 'De waarheid kan overlevingsmechanismen in de weg zitten', zegt psycholoog Ryan McKay, expert in hoe wij onze overtuigingen vormen.

Ryan McKay: 'Het idee dat je in een bovennatuurlijk wezen moet geloven, zit diep in ons ingebakken.' © Jonas Lampens

'Noem me gerust een luie en opportunistische academicus', lacht Ryan McKay. De boomlange Australische psycholoog probeert uit te leggen waarmee hij zich bezighoudt aan de faculteit psychologie van de University of London, waar hij het Morality and Beliefs Lab leidt. 'In brede zin onderzoek ik hoe mensen hun overtuigingen vormen. Aanvankelijk focuste ik op ziekelijke ideeën. Mensen die denken dat ze dood zijn of dat hun moeder is vervangen door een bedrieger, zulke dingen.' Gaandeweg verschoof zijn aandacht van schizofrenie, neurologische aandoeningen en psychoses naar dagelijkse misvattingen. 'Nu ga ik op zoek naar de evolutionaire, biologische en psychologische oorzaken en gevolgen van afwijkende meningen, irrationele overtuigingen en leugenachtige misvattingen.' Met de onophoudelijke stroom aan nepnieuws en alternatieve feiten zijn het gouden tijden voor McKay. 'Hoe slechter het met de waarheid gaat, hoe beter voor mijn onderzoek.'

