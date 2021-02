De toevloed bij psychologen is momenteel dermate groot dat veel privépraktijken zich genoodzaakt zien om een patiëntenstop in te roepen en zelfs niemand meer toe te laten op de wachtlijst.

Dat meldt Het Laatste Nieuws.

'Dat wil zeggen dat zij cliënten binnen dit en een jaar geen perspectief op hulp kunnen bieden', zegt Koen Lowet van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen in de krant. 'Voor een psycholoog is dat ethisch heel zwaar. En intussen blijven patiënten met hun klachten zitten.'

Voor veel mensen zijn de coronamaatregelen de druppel die de emmer doet overlopen of stelt de crisis een onderliggende problematiek op scherp. Het gaat dan om depressieve of angstklachten, een gebrek aan vooruitzichten en het gevoel afgezonderd te zijn van de buitenwereld, voornamelijk door het verplichte telewerk. Doordat heel wat psychologen in privépraktijken slechts deeltijds werken, is er niet genoeg capaciteit om het stijgende aantal aanmeldingen op te vangen. Ook vacatures voor extra uren in een praktijk raken amper ingevuld, volgens de krant.

