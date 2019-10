Psychologe Birsen Taspinar: 'Ik heb me erbij neergelegd dat ik koppig ben'

Elke week vraagt Knack aan ondernemende Belgen hoe ze lijf en psyche in balans houden. Burn-out, miskraam, doodsbedreigingen: het leven van psychologe en schrijfster Birsen Taspinar ging niet altijd over rozen. Toch blijft ze hartstochtelijk zoeken naar schoonheid. 'Het leven is als een videospel. Je komt vaak in dezelfde situaties terecht, alleen altijd weer op een ander level.'

Birsen Taspinar: 'Ik lijk heel sociaal, maar mijn binnenwereld zal ik niet snel blootleggen.' © foto CARMEN DE VOS

In de woonkamer van Birsen Taspinar staat op de schouw een stoet plastic speelgoedpaarden, bruin en zwart. Ertussen een witte eenhoorn, lichtjes steigerend. 'Die zijn van mijn dochtertje en van mijn man', lacht Taspinar. 'Ze houden ervan om samen de wereld van de paarden en de eenhoorns te exploreren.'

