is psychiater, psychotherapeut en auteur. Ze publiceerde een collectie Troostkaarten en Casper - een rouwboek. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 13 minuten en 8 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De dramatische berichten over ons psychisch welzijn tijdens deze pandemie, in het bijzonder bij jongeren. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Beter communiceren met elkaar, zowel informeel als formeel. Ik zou graag de Libanees-Amerikaanse dichter Kahlil Gibran citeren: 'Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd, gaat de meeste liefde verloren.' Wat is uw grootste prestatie? Het moederschap in combinatie met het auteurschap. Het zijn allebei grote prestaties, maar vooral de combinatie is niet eenvoudig. Wat is uw grootste mislukking? Dat zorg dragen voor mijn lichaam geen gewoonte is geworden. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Ja, met enige regelmaat. Samen met mijn man heb ik zelfs de cursus 'How to pass an English language exam' gevolgd. Ik ontzie me de praktische rompslomp, maar het is een fijne vluchtweg in mijn hoofd. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? De pot warme thee die steevast klaarstond als we thuiskwamen van school of hobby's. We kwamen niet binnen in een huis, maar in een thuis. Doet u iets bijzonders voor het milieu? We proberen onze uitstoot te beperken, door bijvoorbeeld al 2,5 jaar geen vliegtuig te nemen, zo weinig mogelijk met onze (hybride) auto te rijden en bloemen, groenten en fruit lokaal te kopen. Ook afval vermijden we waar mogelijk. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Toen ik op Facebook iets meldde waar ik trots op was, werd ik flagrant uitgescholden voor narcist. Nota bene door een psycholoog die ik verder wel kon waarderen. Ik heb hem vriendelijk geantwoord en kreeg daarop een stortvloed aan applaus: het is dus goed afgelopen. Praat u weleens tegen uw huisdier? Nee, we hebben er geen. Maar ik bedank wel altijd de nieuwslezer. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Als ik uit het raam kijk, zie ik minder natuur en horizon dan ik had gewild. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Er zijn kenmerken die eraan doen denken, maar ik hoop vooral dat we eruit geleerd hebben en de dingen nu anders aanpakken. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Theater mis ik nu heel erg. Vooral over universele thema's die iets particuliers raken bij mezelf. Zo moest ik erg huilen tijdens de staande ovatie na Horses van kabinet k, over het onwankelbare vertrouwen tussen volwassene en kind. En ook Het Pentaccordeon van Studio Orka raakte me heel intens. Waarover zou u meer willen weten? Over ecologie en duurzaamheid. Al vind ik het wel jammer dat meer kennis vaak leidt tot meer schuldgevoel en minder genieten. Zo kan ik niet meer gewoon rond het vuur zitten zonder aan de milieuvervuiling te denken. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Zowat 1500 euro per jaar. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Dat ze niet onvoorwaardelijk is. Vindt u seks overschat? Ik vind de gevolgen van seksueel misbruik alleszins onderschat. Er kan niet genoeg nadruk liggen op preventie. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Vorig weekend nog. Nu we allemaal nog gezond zijn, rijden we met plezier eens extra naar de Kempen. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Minder snoepen en meer bewegen: een dagelijkse strijd. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Als we bombardementen moeten ontwijken wel. Maar ik beschouw deze pandemie ook als een aanslag op onze samenleving. Daarvoor stroop ik toch liever de mouwen op. Wat hebt u geleerd in het leven? Hoezeer ik ook pleit voor communicatie en verbinding, uiteindelijk moet je het toch alleen doen.