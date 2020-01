'Ze vroeg om haar euthanasievraag te ondertekenen. Wij vonden dat we als behandelaars geen rol konden spelen in dat proces.' Dat verklaarde de psychiater van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Sint-Niklaas, waar Tine Nys jarenlang in behandeling was, voor het hof van assisen in Gent.

Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. De drie artsen die zich voor het assisenhof moeten verantwoorden voor vergiftiging, hebben volgens het openbaar ministerie de voorwaarden en de procedure van de euthanasiewet niet nageleefd. Zo waren de twee andere artsen die de euthanasie-aanvraag steunden niet onafhankelijk ten opzichte van de patiënt.

De psychiater van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Sint-Niklaas getuigde dat Tine Nys van 2003 tot begin 2010 in behandeling was. 'Ik heb haar zelf als psychiater twee keer gezien en ze was in behandeling bij de psychologe. Ze vroeg in januari 2010 om haar euthanasievraag te ondertekenen. Wij vonden dat we als behandelaars geen rol konden spelen in dat proces, en dat we als behandelaars een alternatieve route wilden open houden. (..) Ze reageerde kwaad toen ik er niet wou op ingaan en heeft het gesprek beëindigd', zei psychiater Hilde Vanherle.

Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. De drie artsen die zich voor het assisenhof moeten verantwoorden voor vergiftiging, hebben volgens het openbaar ministerie de voorwaarden en de procedure van de euthanasiewet niet nageleefd. Zo waren de twee andere artsen die de euthanasie-aanvraag steunden niet onafhankelijk ten opzichte van de patiënt. De psychiater van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Sint-Niklaas getuigde dat Tine Nys van 2003 tot begin 2010 in behandeling was. 'Ik heb haar zelf als psychiater twee keer gezien en ze was in behandeling bij de psychologe. Ze vroeg in januari 2010 om haar euthanasievraag te ondertekenen. Wij vonden dat we als behandelaars geen rol konden spelen in dat proces, en dat we als behandelaars een alternatieve route wilden open houden. (..) Ze reageerde kwaad toen ik er niet wou op ingaan en heeft het gesprek beëindigd', zei psychiater Hilde Vanherle.