De PS wil dat de middenklassegezinnen een cheque van 200 euro toegekend krijgen om hen te helpen bij het betalen van hun energiefactuur. Dat heeft de voorzitter van de Franstalige socialisten, Paul Magnette, donderdag gezegd in La Dernière Heure en op Bel-RTL.

In de begroting 2022 heeft de federale regering al maatregelen opgenomen om de laagste inkomens te helpen, maar nu de prijzen voor gas en elektriciteit de pan uitswingen komt ook de middenklasse in de problemen, stelt Magnette vast. 'Er moeten dringend maatregelen genomen worden. Daar kan geen twijfel over bestaan. We stellen vandaag vast dat de facturen ontploffen.'

Woensdag sprak ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zich uit voor maatregelen om de energiekosten te drukken. Hij lanceerde onder meer het idee om tijdelijk de btw op energie te verlagen.

Ook de regering-Di Rupo nam in het verleden die maatregel, maar de regering-Michel voerde die weer af. 'Het is goed dat de zaken ook aan Vlaamse kant bewegen', stelt Magnette nu tevreden vast.

De PS-voorzitter vindt een tijdelijke btw-verlaging moeilijk door te voeren omdat het de rijkste gezinnen zijn die er het meeste baat bij zullen hebben. De cheque die hij op tafel legt, voorkomt dat. 'De 10 of 20% rijkste gezinnen hebben deze hulp niet per se nodig', stelt Magnette.

