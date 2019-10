'Wie denkt dat de PS nodig is om een regering te vormen, weet waarover wij willen praten'. Dat zei de nieuwe PS-voorzitter Paul Magnette tijdens een symbolische machtsoverdracht zondag op het partijhoofdkwartier aan de Brusselse Keizerslaan.

Paul Magnette werd zaterdag zoals verwacht verkozen tot voorzitter van de Parti Socialiste met 95,4 procent van de stemmen. Magnette, burgemeester van Charleroi, was de enige kandidaat om Elio Di Rupo op te volgen aan het hoofd van de Franstalige socialistische partij.

De PS heeft dan wel een nieuwe voorzitter om te onderhandelen op federaal niveau, van een regeringsvorming is nog altijd geen sprake. Na het eindrapport van de informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) heeft de koning Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) als preformateurs het veld in gestuurd.

Opnieuw luidt de vraag: gaat PS met N-VA onderhandelen? De nieuwe PS-voorzitter Magnette zegt dat de sociale eisen van de PS in dat geval op tafel komen. 'De positie van de Parti Socialiste is bekend. We willen de pensioenen verbereren, de lage lonen en uitkeringen optrekken en herinvesteren in de gezondheid. Iedereen kent de uitgangspunten die de PS verdedigt', zei Magnette voor de televisiecamera's. Tot nu toe stelde Magnette zich altijd harder op dan zijn voorganger Di Rupo als het gaat over een mogelijke regering met PS en N-VA.

Magnette liet halfweg september al weten dat hij zich kandidaat zou stellen om Elio Di Rupo op te volgen als voorzitter van de PS. 'Ik heb altijd geantwoord dat van zodra er interne verkiezingen zouden worden georganiseerd, ik kandidaat zou zijn', zie hij toen in een reactie aan RTBF.

Magnette werd door Di Rupo in 2007 de politiek binnengeloodst, en heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij zich kandidaat zou stellen voor het voorzitterschap van zodra Di Rupo de post vacant verklaarde. Di Rupo werd intussen benoemd tot minister-president van de Waalse regering.

In totaal stond Di Rupo bijna twintig jaar aan het hoofd van de Parti Socialiste.